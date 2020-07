“Esperamos que haya cierta flexiblidad del Gobierno en esta oportunidad, porque realmente hay sectores que ya están asumiendo fuerte aumento de costos y no da para más” , aseguran en el sector. Es decir se espera que se vaya produciendo ajustes dentro del programa Precios Máximos, sobre todo en algunos segmentos críticos. Por lo bajo no descartan que en caso de no suceder esto empiecen a producirse algunos faltantes de productos. En la lista siempre aparecen los mismos bienes: aceite, harina, yerba, lácteos y pastas.