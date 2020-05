En ese sentido, desde la Asociación de Eventos consideran que los festejos virtuales son una herramienta alternativa para mantener parte de la actividad, pero no van a reemplazar el trabajo que se hace en una situación normal. “La emoción a tus seres queridos no se reemplaza con algo virtual. Si es una herramienta que se puede aplicar para la familia que por ejemplo vive en Corrientes y no puede viajar. Esto es un paliativo, pero los eventos no se van a convertir en virtuales ”, aseguró Amarante.