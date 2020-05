En las antípodas de ese escenario, el debate actual en nuestro país es cómo se calificará la decisión del Gobierno de no pagar hoy el vencimiento de intereses cuyo período de gracia expira. “En un default liso y llano, que disparará el cobro de los seguros de default. Esperemos que sea anecdótico”, aseguró el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel, quien de todos modos consideró que sólo fue “dramático” el default de 2001, aquel con el presidente interino Adolfo Rodríguez Saa aplaudido en el Congreso, y que el incumplimiento de hoy no se percibe como confrontación por el mercado porque “hay una negociación en curso”.