“Las tasas de interés de los préstamos, de las tarjetas de crédito no están bajando con la misma celeridad, me refiero al costo financiero total. Hay una proyección de que la inflación de este año debería rondar entre 40% y 50%, por lo tanto es muy difícil que las tasas de interés bajen mucho este año. Además es probable que haya líneas de crédito subsidiadas, con lo cual los bancos van a tender a compensar con créditos más caros ”, dijo Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. “Así que no, no es momento porque las tasas no son razonables, la verdad no veo ningún tipo de beneficio ”, agregó.