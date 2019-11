Permítame que me refiera de nuevo al tema de Macri, cuando decide por fin aceptarle la renuncia a Nicolás Dujovne, no sé si se la pidió, pero se la aceptó, ahí tenía una gran posibilidad para haber nombrado a una personalidad que torciera las expectativas. No digo que Hernán Lacunza sea un mal economista, una mala persona, no, por el contrario, es un excelente economista y muy buena persona, no lo conozco, pero esas son las credenciales que percibo en general, pero no logró torcer las expectativas .