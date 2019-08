Sobre Avianca, Dietrich recordó que a partir de la compra de la firma Macair, a comienzos de 2016, la línea aérea no pudo operar durante 18 meses por una demanda judicial que le costó USD 13 millones. "Les costó porque tenían una capacitación con pilotos franceses que habían pagado y no pudieron hacer; porque tuvieron los aviones parados; y porque no pudieron traer 7 aviones que habían comprado", repasó el ministro, quien adjudicó el problema de Avianca a ese comienzo conflictivo sumado a un contexto internacional complejo y el quiebre de Avianca Brasil, de la que dependía la firma argentina.