Con los cambios, podrá gestionarse, sin pagar impuestos, 12 envíos al año por un monto máximo de USD 50 cada uno, cuando con el régimen anterior sólo se permitía un solo envío al año de USD 25. Es decir que ahora al año suman USD 600. Esas 12 operaciones pueden realizarse todas juntas; no necesariamente deben ser USD 50 por mes, pero si por cada envío no se usa ese total, luego se pierde; no son acumulables, explicaron en la empresa.