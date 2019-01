La Argentina estaba repleta de cicatrices de inflación (y de otros variados tipos también), y Macri no hizo más que abrir heridas y dejar más marcas, lo que según él mismo dijo "es la demostración de tu incapacidad para gobernar", que por lo visto históricamente no le es una incapacidad exclusiva. Algo similar podría decirse de Macri respecto a su pedido de que se lo evalúe por la evolución de los números de pobreza. A los anteriores no les fue mucho mejor.