Estos dos sindicalistas no pudieron entrar a las reuniones del lunes y miércoles pasado pero de acuerdo a lo que pudo saber Infobae podrían participar de las negociaciones esta semana. Es probable que no puedan ingresar a la sede del ministerio, porque no estarían habilitados para hacerlo, pero ya hubo reuniones secretas entre gente de Cavalieri y de Muerza para acordar con la empresa.