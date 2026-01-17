Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Puño apretado para Andrea Collarini, que irá por el título (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En la jerga del tenis, el arribo al fin de semana tiene un significado inequívoco: es tiempo de definiciones. Este viernes, en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, quedaron determinados los protagonistas de las instancias decisivas del AAT Challenger Edición TCA y del W50 de Buenos Aires, los primeros torneos del calendario 2026 organizados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La jornada dejó una certeza: habrá presencia argentina con ambición de título, encarnada en Andrea Collarini y Victoria Bosio.

La acción masculina comenzó pasado el mediodía en el Court Central, con la presentación de Collarini. El arranque fue adverso para el nacido en Nueva York y radicado en la Argentina desde su infancia: el peruano Juan Pablo Varillas mostró un nivel sólido y se llevó con autoridad el primer set por 6-1. Sin embargo, bajo un calor sofocante, el tercer preclasificado ajustó su juego, sostuvo intercambios largos y logró revertir el desarrollo del partido.

Collarini se adueñó del segundo parcial por 6-2 y volvió a quebrar en el inicio del set decisivo. Aunque el peruano intentó reaccionar, el argentino se mantuvo firme y cerró la victoria por 1-6, 6-2 y 6-4.

Así, el pupilo de Carlos Berlocq alcanzó la novena final de su carrera a nivel ATP Challenger, con la posibilidad de conquistar su quinto título y el tercero en el país, tras los obtenidos en San Miguel de Tucumán y Santa Fe en 2024.

Tras el encuentro, Collarini se refirió a su vínculo profesional con Berlocq, campeón de la Copa Davis 2016: “Soy muy amigo de Charly, nuestras familias también. Habíamos trabajado una vez y, como venía viajando sin equipo, sentí que siempre hay algo para mejorar. Pensé en probar con un entrenador y ahí están la inversión y las horas de trabajo”.

Su rival en la final será Franco Agamenone, argentino que compite bajo bandera italiana desde la pandemia. El riocuartense, de 32 años y ex 108° del mundo, dirigido por Pedro Cachín, superó al boliviano Murkel Dellien por 6-4 y 7-5 y buscará su quinta corona en el circuito Challenger.

Franco Agamenone enfrentará a Collarini en busca del título (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Victoria Bosio alcanzó su primera semifinal en un W50

En el cuadro femenino, la jornada tuvo una protagonista destacada: Victoria Bosio. La jugadora de Venado Tuerto, de 31 años, alcanzó por primera vez las semifinales de un torneo de categoría W50 al vencer a la ecuatoriana Mell Reasco por 6-2, 4-6 y 6-4.

Actual 362° del ranking en vivo, Bosio ratificó el crecimiento mostrado en el cierre de 2025 y fijó su principal objetivo para la temporada: disputar las clasificaciones de los Grand Slams. “Voy paso a paso, quiero disfrutar y seguir avanzando”, expresó.

El viernes también marcó el final del camino para otras dos argentinas. Justina González Daniele no pudo sostener su buen momento y cayó ante la búlgara Gergana Topalova, mientras que Florencia Urrutia fue superada por la máxima favorita, la brasileña Carolina Alves.

La actividad continuará este sábado desde las 11:00, con la final del AAT Challenger Edición TCA, que será transmitida en vivo por TyC Sports. Más tarde se disputarán las semifinales del W50, con Bosio como principal carta local, además de la definición del cuadro de dobles.

Resultados del viernes

AAT Challenger Edición TCA – Semifinales

Andrea Collarini (ARG) a Juan Pablo Varillas (PER) 1-6, 6-2 y 6-4

Franco Agamenone (ITA) a Murkel Dellien (BOL) 6-4 y 7-5

W50 Buenos Aires – Cuartos de final

Victoria Bosio (ARG) a Mell Reasco (ECU) 6-2, 4-6 y 6-4

Gergana Topalova (BUL) a Justina González Daniele (ARG) 6-7(4), 6-1 y 6-1

Carolina Alves (BRA) a Florencia Urrutia (ARG) 6-3 y 6-4