Cerúndolo enfrenta a Alcaraz en Montecarlo: las claves para dar el golpe ante el número tres del mundo

Francisco Cerúndolo y Carlos Alcaraz se medirán en el Masters 1000 de Montecarlo (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Como en los Masters 1000 que lo precedieron, Francisco Cerúndolo buscará llegar a los cuartos de final del torneo de Montecarlo, del mismo modo en que lo hizo en Indian Wells y en el Miami Open, aunque esta vez sobre polvo de ladrillo. Las presentaciones durante esta temporada hacen ilusionar con buenos rendimientos del argentino, quien en contraste con lo realizado por su rival de esta instancia, Carlos Alcaraz, ha tenido un rendimiento muy parejo.

El español perdió en cuatro sets con Novak Djokovic, en cuartos de final del Australian Open. Dos semanas más tarde conseguiría su primer título de la temporada en Rotterdam, al vencer en la definición al australiano Alex de Miñaur, por 6-4, 4-6 y 6-2. Siguió saltando de continentes y, en Doha, se despidió en cuartos de final, para centrarse en su primer Masters 1000 del año, Indian Wells. Luego de ganarle a Cerúndolo, caería en semifinales ante el británico Jack Draper. Su última presentación fue en Miami, allí ganó dos partidos, pero el tercero fue decisivo, ante un jugador como Jiri Lehecka, que lo despidió en tres sets.

Por otro lado, Montecarlo ha sido un torneo esquivo para el murciano. No sólo no lo pudo ganar hasta el momento, sino que no tiene victorias aún en ese certamen. Su única presentación fue en 2022, cuando cayó en tres sets ante De Miñaur.

En todo esto y en las estadísticas de los enfrentamientos previos es en donde radican las chances de Cerúndolo para vencer al ibérico. Francisco debe intentar valerse de la inestabilidad del juego por la que pasa su rival, en este momento, y por la superficie en la que tuvo mejores resultados ante él.

Carlos Alcaraz tuvo un inicio de 2025 irregular y buscará que el desembarco en el polvo de ladrillo le de aire (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

A diferencia, aunque sin títulos, la actualidad del argentino luce tan alentadora como pareja. El arranque no fue bueno, con el debut y derrota en Auckland, pero todo empezó a mejorar en el Abierto de Australia, cuando perdió con De Miñaur en cuatro sets, con los dos primeros muy peleados: 5-7, 7-6, 6-3 y 6-3. Y siguió escalando. Final en el Argentina Open ante la joyita brasileña Joao Fonseca (6-4 y 7-6), Cuartos en el ATP 500 de Río de Janeiro (perdió con Alex Müller), semifinal en Santiago de Chile, en la derrota menos esperada ante el serbio Laslo Djere y cuartos de final en los Masters 1000 de Indian Wells (Alcaraz) y Miami (Dimitrov).

En este derrotero, Francisco enfrentó a cinco Top Ten, de los cuales sólo 2 pudieron derrotarlo (Alcaraz y De Miñaur). Entre los Top 20 está 1-1, en lo que va del año.

Como dijo en sus declaraciones a Infobae, jugar ante este tipo de jugadores no lo achica, sino que lo motiva aún más, en su búsqueda del triunfo.

Los enfrentamientos previos entre ellos indican que el único triunfo que obtuvo Cerúndolo fue cuando el número tres del mundo tenía 16 años y él, 20. Las estadísticas también marcan que el parcial del arranque suele ser más sencillo en el escore, mientras que el segundo cada vez ha sido más cerrado, por lo que, siguiendo la proyección, en esta ocasión debería definirse en el tercero.

Cerúndolo tuvo un buen arranque de temporada e intentará dar el golpe ante Carlos Alcaraz

Si se jugara con las estadísticas y ante la falta de repetición en el resultado de cada uno de los sets, se podría especular con que el escore del primer set podría quedar en 6-4, mientras que habría un tercer parcial, sin un ganador definido.

No será un partido accesible para ninguno de los dos. Plantados desde la base, especularán con la potencia de sus derechas y el daño inicial que puedan provocar con su servicio, en lo que ambos están parejos. De acuerdo a las estadísticas y jugando sobre polvo de ladrillo, Alcaraz convirtió 239 aces, mientras que Cerúndolo alcanzó los 255. El porcentaje de primeros saques positivos ha sido del 66% para ambos, pero con leve ventaja para el español, que ha ganado el 69% de esos puntos, contra 66% de Francisco.

Hasta en puntos ganados con el segundo servicio conservan la paridad (54%-51%, para Alcaraz). De esta manera, la cantidad de games ganados con su servicio por parte de Cerúndolo es del 61%, mientras que para Carlitos es del 64.

Las estadísticas también se asemejan en los games ganados en los turnos de devolución (36%-31%, Alcaraz). O en los break points convertidos (44%-41%, Alcaraz), como también los salvados (63%-61%, Cerúndolo).

Ante tanta semejanza, la diferencia estará en la consistencia del juego y en la regularidad emocional en los momentos de mayor dramatismo, dentro del partido.

Carlos Alcaraz nunca antes ganó un partido en territorio monegasco, Francisco Cerúndolo tampoco pudo ganar dos seguidos en sus dos presentaciones anteriores.

No hay sombras, son todas luces, para un partido que indica será electrizante. En el segundo turno del estadio más importante del Masters 1000 de Montecarlo, Francisco Cerúndolo y Carlos Alcaraz van por alcanzar, por primera vez, los cuartos de final en el Principado. El encuentro comenzará no antes de las 8:00 de la mañana de Argentina y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El historial entre Cerúndolo y Alcaraz

2019 (clay) M15 Palmanova Cerúndolo 6-2 y 6-4

2024 (césped) Queen’s Alcaraz 6-1 y 7-5

2025 (dura) Indian Wells Alcaraz 6-3 y 7-6(4)