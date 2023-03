Un famoso analista quedó fascinado con Lucas Beltrán y se lo recomendó al Real Madrid: “El cañón cordobés, no hay un 9 como él en Europa”

Jorge D'Alessandro quedó obnubilado por la actuación de Lucas Beltrán en River Plate y lo pidió para el Real Madrid (Twitter)

Jorge D’Alessandro fue uno de los analistas de fútbol que más trascendencia tomaron durante el Mundial de Qatar 2022. El ex arquero argentino que pasó por San Lorenzo y Salamanca quedó encantado con el rendimiento de Lucas Beltrán, delantero de River Plate que viene de marcar un doblete en el 3-0 ante Godoy Cruz y se afianza en el conjunto que dirige Martín Demichelis. A tal punto que les recomendó a los directivos del Real Madrid que analicen seriamente contratar al cordobés de 21 años.

“Me parece que el Real Madrid tiene que comprar a Beltrán, así como hizo el Manchester City con Julián Álvarez. No hay un nueve como él en Europa. Lo tienes y lo fogueas al lado de Benzemá, que tiene un año más. Si compras a Haaland o Mbappé lo tienes en la plantilla a Beltrán para cinco años. En el fútbol hay que mirar hacia el futuro y me parece que Beltrán sería un gran fichaje para el Madrid. No es novedad: es un buen centrodelantero y deja al trotamundos venezolano afuera (por Salomón Rondón)”, expresó en declaraciones a Radio Capital La Plata 91.3.

El ex futbolista que se destaca en el programa El Chiringuito publicó en su cuenta de Twitter algunos comentarios en favor del Vikingo. “Ya llegó... es el nueve... el cordobés. Real Madrid, este es el N°9 del tránsito, el cañón cordobés, 21 años y un futuro brutal. Beltrán, del River Plate”, escribió quien describió al mediocampo de la selección argentina como el más veloz del mundo con los “Ferraris” Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

“Espero que no se repita un caso como el de Julián Álvarez del Manchester City que se escapó por una chatarra. Feliz semana, este es mi regalo, un número 9″, cerró D’Alessandro con una imagen de la Araña.

Acerca de otras posibilidades para sumar al ataque del conjunto que orienta Carlo Ancelotti, D’Alessandro fue tajante respecto a Harry Kane, goleador del Tottenham: “No es un fichaje para el Madrid. Es un monstruo, pero es británico y nació para jugar en las islas. No sale más de allá, sería un error traer a Kane porque hasta que se adapta...”.

D’Alessandro también aprovechó para destacar a Enzo Fernández, que pasó del Benfica al Chelsea de Inglaterra en 121 millones de euros y a Alexis Mac Allister, hombre del Brighton, ambos integrantes del mediocampo de la Scaloneta. “El fútbol exchange my president. Tsss, tsss, tsss. Observé los datos: los Ferraris, solo ellos. Pregúntele al The Best y te dirá que sin Ferraris no hay vida”, publicó con su habitual característica.

Tanto cree en las condiciones del volante que, en una entrevista con Infobae, D’Alessandro llegó a declarar “sin Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Messi no era campeón del mundo”. Sus palabras en aquel discurso post Mundial impactaron a punto tal que hasta el Chelsea utilizó su comparación las Ferraris para en la presentación del futbolista, apelando a un emoji del automóvil de Fórmula 1.

Jorge D'Alessandro compartió estadísticas de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la Premier League (Twitter)

