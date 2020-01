Sin embargo, aquel episodio no le representó ningún temor, ni lo alejó de la pasión que adquirió en su infancia. “Toda la vida me gustaron las motos. De chico dormía con motos de juguete sobre la almohada. Trazaba circuitos en los canteros y mi mamá me quería matar porque arruinaba sus plantas. Me acuerdo que cuando vino el Dakar a Sudamérica yo tenía 13 años y lo fui a ver a Fiambalá. Al año siguiente lo vi en Cafayate y en ese entonces no me imaginé que estaría allí”…