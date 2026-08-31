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Irán lanza ataques contra cazas estadounidenses en dos bases aéreas jordanas tras el bombardeo a la isla de Larek

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, donde el órgano castrense iraní asegura haber destruido infraestructura y localizaciones vinculadas a aviones de combate estadounidenses como réplica al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larek, en el estrecho de Ormuz.

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania", ha afirmado en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

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La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como "respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larek", donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", ha advertido.

JORDANIA AFIRMA HABER NEUTRALIZADO LOS ATAQUES

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado que sus sistemas de defensa aérea "han interceptado ocho misiles que han penetrado el espacio aéreo del Reino".

"Las Fuerzas Armadas Jordanas neutralizaron estos ataques y lograron destruir los misiles antes de que representaran una amenaza para la población o la propiedad", ha anotado el portavoz oficial del Ejército en un comunicado.

En el mismo, el representante militar ha subrayado que las Fuerzas jordanas "adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la patria, preservar su soberanía y mantener su seguridad y estabilidad".

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