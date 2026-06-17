Deportes

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

Leo mostró una vez más su magia y compromiso con la camiseta argentina. A sus 38 años luce inoxidable y no para de romper récords

Guardar
Google icon
Messi se emocionó y nos emocionó a todos

Su emoción es la emoción de todos. Su llanto, luego de convertir el primer gol argentino frente a Argelia en su sexto Mundial -sí, su sexto Mundial-, denota que hay algo muy dentro suyo que no puede ocultar. Y ese tremendo golazo, con un zurdazo desde lejos para doblegar a Luca Zidane, fue la descarga perfecta para evacuar ese dolor.

Y sí, es humano, el crack inoxidable, el crack que no para de romper récords, es humano. Sufre, siente, padece, aunque pocas veces nos preguntamos cómo las situaciones difíciles, personales, pueden afectar a un jugador de alto rendimiento, aunque sea Lionel Messi.

PUBLICIDAD

Y Leo no perdió el poder de los superhéroes, ni su zurda prodigiosa, ni esa velocidad, física y mental, para dejar expuesto a algún rival que intenta frenarlo. El fútbol es su vida, pero también su terapia, su manera de hablar, con su magia y desde sus pies, para desahogarse con un gol. Y después con otro, y con otro.

Luego de rubricar un triplete inolvidable -el primero de su carrera en Mundiales- Leo se sinceró en sus declaraciones y reconoció que algo personal lo estaba afectando. Tuvo palabras de agradecimiento para toda la delegación argentina, por arroparlo en estos días difíciles que atraviesa.

PUBLICIDAD

Messi volvió a encender la ilusión argentina (Foto REUTERS/Claudia Greco)
Messi volvió a encender la ilusión argentina (Foto REUTERS/Claudia Greco)

Y en estas declaraciones, el número uno del fútbol mundial nos dice también que nadie se salva solo. Nos dice que está pasando días muy difíciles, pero que Antonella y sus hijos fuera de la cancha, y sus compañeros desde dentro, lo cuidan y lo sostienen. Todos son importantes en esta tarea de cuidarlo. También los dirigentes y cada trabajador de la AFA. De hecho, Messi mencionó a toda la delegación albiceleste que llegó a Norteamérica con el objetivo de defender la corona lograda en Qatar.

Y también está el fútbol. La magia infinita que brota desde los pies de Messi. Como esas lágrimas que le brotaron de sus ojos tras marcar el primer golazo. Y todo el repertorio que desplegó una vez más, para dejar en claro que sigue siendo el niño que se divierte con la pelota, como declaró luego, para seguir batiendo récords. Los propios y los demás. Como el que quebró anoche, el del alemán Miroslav Klose, a quien alcanzó como máximo goleador de las Copas del Mundo (16). Y va por más, acechado por otro crack, Kylian Mbappé (14).

Los números de Messi son sorprendentes. Frente a Argelia, alcanzó los 200 partidos con la camiseta argentina. En ese recorrido, marcó 120 goles y brindó 64 asistencias. En cuanto a Mundiales, está disputando su sexto, y hasta el momento convirtió 16 goles en 27 partidos.

Y hacia allá va Lionel. Nos volvimos a ilusionar. Nos volvió a ilusionar.

Temas Relacionados

Lionel MessiCopaMundial2026Selección Argentina Mundial 2026Selección Argelia Mundial 2026Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

El psicólogo deportivo Martín Finzi explicó cómo la experiencia, el trabajo grupal, la salud mental y el manejo de la presión permiten que Lionel Messi y la selección argentina compitan al máximo nivel sin perder el disfrute del juego

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con un Cristiano Ronaldo que disputará su sexto Mundial, la selección portuguesa enfrenta al equipo africano en el NRG Stadium de Houston, en la apertura del Grupo K de la Copa del Mundo

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

El ex goleador de Brasil y el actual asesor del Milan de Italia se rindieron a los pies de Leo después de sus tres goles con la selección argentina ante Argelia

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

El capitán está disputando su sexta Copa del Mundo con casi 39 años y varios de sus actuales compañeros ni siquiera habían comenzado a jugar al fútbol

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

Edu Aguirre dijo que el capitán argentino estuvo “bien” luego de marcar tres goles ante Argelia, pero eligió realizar un provocador análisis: “Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con siete penales”

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

“Lo tenían que echar”: el insólito análisis del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo tras la brillante actuación de Messi en el Mundial

TELESHOW

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”