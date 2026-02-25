Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

Dick Advocaat había asistido al sorteo que dictaminó el camino de Curazao en el Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Dan Mullan)

La selección de Curazao está a 109 días de vivir el primer Mundial de su historia. El domingo 14 de junio saltará al Houston Stadium para medirse desde las 14 (hora argentina) a su par de Alemania en el puntapié inicial del Grupo E, zona también integrada por Costa de Marfil y Ecuador. Pero la proeza alcanzada gracias a su rendimiento en las Eliminatorias de la Concacaf tendrá un ausente de peso en el banco de suplentes porque su entrenador, Dick Advocaat, presentó la renuncia al cargo por motivos familiares.

“Dick Advocaat ha dejado su cargo de manera inmediata como director técnico de la selección nacional de fútbol de Curazao. El técnico neerlandés llevó recientemente al equipo a la próxima Copa Mundial de la FIFA. El entrenador de 78 años ha decidido dedicar toda su atención a su hija, quien enfrenta problemas de salud”, confirmó la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) a través de un comunicado publicado en redes sociales. Será reemplazado por otro compatriota, Fred Rutten.

El experimentado orientador causó una revolución desde su llegada a la Familia Azul en enero de 2024, con un balance de 11 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Esos traspiés sucedieron frente a Santa Lucía (1-2) por la Concacaf Nations League y con Honduras (1-2) en la última Copa Oro, donde tuvo una gran participación con destacados empates frente a El Salvador (0-0) y Canadá (1-1), mientras que con los hondureños perdieron por un gol en el tiempo adicionado.

La Federación de Fútbol de Curazao da la bienvenida a Fred Rutten como su nuevo director técnico en lugar de Dick Advocaat (Crédito: @thebluewaveffk/Instagram)

Su clasificación al próximo Mundial se concretó tras un largo camino. Todo inició como líder del Grupo C en la Segunda Ronda con 12 puntos, producto de cuatro victorias en igualdad de presentaciones. Avanzó de fase junto a su escolta, Haití (9), mientras que Santa Lucía (4), Aruba (2) y Barbados (1) quedaron en el camino.

Ya en la Fase Final, acumuló la misma cantidad de unidades en seis encuentros del Grupo B (tres triunfos y tres empates) y mandó a los jamaiquinos (11) al Repechaje Internacional, mientras que Trinidad y Tobago (7) y Bermudas (1) quedaron afuera de la Copa Mundial.

En su último mensaje a los hinchas, Advocaat explicó los motivos de su partida: “Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol. Por eso, esta es una decisión natural”. “Aún así, extrañaré mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para la Copa del Mundo ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del personal y de los miembros de la junta que creyeron en nosotros”, aseguró. Curazao tiene una población de 156.000 habitantes.

Advocaat ya había participado en los Mundiales 1994 y 2006 siendo el entrenador de Países Bajos y Corea del Sur, respectivamente (Crédito: Troy Taormina-Imagn Images)

El presidente de la FFK, Gilbert Martina, despidió al hacedor de este logro con mucho afecto: “Su decisión merece respeto, pero Dick ha hecho historia con nuestro equipo nacional. Curazao siempre le estará agradecido”.

Dick Advocaat fue ayudante de campo de Rinus Michels durante sus comienzos en las dos últimas décadas del siglo pasado. Incluso, fue parte del cuerpo técnico en la selección de Países Bajos en diferentes ocasiones y tuvo tres ciclos como DT de La Naranja Mecánica (1992/94, 2002/04 y 2017), donde se destacó su presencia en el Mundial de Estados Unidos 1994. Iba a ser la tercera Copa del Mundo de su carrera como entrenador principal, ya que también había estado en Alemania 2006 con Corea del Sur.

Su reemplazante, Fred Rutten, es un hombre de 63 años con diferentes pasos por el FC Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04, entre otros trabajos, y será el encargado de guiar a Curazao en la cita organizada en el continente americano: “Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y a su familia mucha fuerza. Dick es un ícono en el fútbol mundial. Es realmente un honor continuar su trabajo. He hablado extensamente con él y su equipo y seguiré en la misma línea. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte”.

Los partidos de Curazao en el Grupo E del Mundial 2026

14 de junio - 14:00 - Alemania vs. Curazao, en el Houston Stadium

20 de junio - 21:00 - Ecuador vs. Curazao, en el Kansas City Stadium

25 de junio - 17:00 - Curazao vs. Costa de Marfil, en el Philadelphia Stadium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina