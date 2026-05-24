Con la presencia de Cuti Romero tras su viaje a la Argentina, Tottenham venció a Everton y se salvó del descenso en la Premier League

En una tarde cargada de dramatismo, tensión extrema y un ambiente eléctrico, el Tottenham aseguró su permanencia en la primera división del fútbol inglés tras vencer por 1-0 al Everton en la última jornada de la Premier League. Los dirigidos por Roberto De Zerbi dependían de sí mismos para evitar lo que hubiera sido el primer descenso después de más de 50 años, y cumplieron ante su gente en Londres. Pese al revuelo que se generó en la previa, Cristian Cuti Romero, capitán de los Spurs, estuvo presente en el estadio.

El partido se planteó como una auténtica batalla táctica e histórica desde el pitazo inicial. Los Spurs arrastraban números alarmantes con 17 derrotas en la liga a lo largo de la campaña, convirtiéndose en una de las peores estadísticas defensiva del club en décadas. Sin embargo, la mística de la última fecha jugó a su favor.

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El único grito sagrado del encuentro llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista portugués Joao Palhinha capturó un rebote en el área tras un córner y superó al arquero Jordan Pickford para poner el 1-0 definitivo. En la segunda mitad, el Tottenham supo replegarse, aguantando la posesión en medio de un clima de tensión ante un Everton aguerrido pero falto de efectividad.

Con este resultado, los de Londres alcanzaron la línea de los 41 puntos en 38 partidos jugados (10 victorias, 11 empates y 17 derrotas), condenando matemáticamente al descenso al West Ham United, que a pesar de sus esfuerzos y su victoria por 3-0 frente al Leeds, no logró superar a los Spurs en la tabla de posiciones.

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*Cuti Romero acompañó a sus compañeros del Tottenham

Más allá del gol de Palhinha, los flashes de la jornada también se los llevó el capitán del equipo, Cuti Romero. El defensor argentino de 28 años había estado en el centro de una feroz polémica mediática durante la semana, luego de que trascendiera que viajó a Argentina para continuar la rehabilitación de su grave lesión de rodilla y asistir a la final de su amado Belgrano de Córdoba frente a River Plate.

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Ante el masivo descontento de la afición en redes sociales, Romero demostró su compromiso como líder indiscutido: abordó un vuelo de urgencia de regreso a Inglaterra y se hizo presente en el estadio, al punto de que vivió el enfrentamiento en el banco de suplentes.

En lo que respecta a la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta se proclamó campeón por delante del Manchester City en una pelea que se definió en los compases finales. Al mismo tiempo, a ambos equipos se les suma el Manchester United, el Aston Villa y el Liverpool para disputar la próxima Champions League.

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En la última jornada, los Villanos se impusieron por 2-1 sobre los Citizens en la despedida de Pep Guardiola tras 10 años como entrenador del City, en un duelo en el que también se marcharon de la institución Bernardo Silva y John Stones. Este resultado privó al Bournemouth de jugar la siguiente Champions League.

En la parte baja de la tabla, además del West Ham, también se despidieron de la máxima categoría el Burnley y el Wolves, con 22 y 20 puntos respectivamente.

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TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE