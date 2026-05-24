Deportes

Con la presencia de Cuti Romero tras su viaje a la Argentina, Tottenham venció a Everton y se salvó del descenso en la Premier League

Con gol de Palhinha, el conjunto de Roberto De Zerbi se impuso por 1-0 y evitó perder la categoría

Guardar
Google icon

En una tarde cargada de dramatismo, tensión extrema y un ambiente eléctrico, el Tottenham aseguró su permanencia en la primera división del fútbol inglés tras vencer por 1-0 al Everton en la última jornada de la Premier League. Los dirigidos por Roberto De Zerbi dependían de sí mismos para evitar lo que hubiera sido el primer descenso después de más de 50 años, y cumplieron ante su gente en Londres. Pese al revuelo que se generó en la previa, Cristian Cuti Romero, capitán de los Spurs, estuvo presente en el estadio.

El partido se planteó como una auténtica batalla táctica e histórica desde el pitazo inicial. Los Spurs arrastraban números alarmantes con 17 derrotas en la liga a lo largo de la campaña, convirtiéndose en una de las peores estadísticas defensiva del club en décadas. Sin embargo, la mística de la última fecha jugó a su favor.

PUBLICIDAD

El único grito sagrado del encuentro llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista portugués Joao Palhinha capturó un rebote en el área tras un córner y superó al arquero Jordan Pickford para poner el 1-0 definitivo. En la segunda mitad, el Tottenham supo replegarse, aguantando la posesión en medio de un clima de tensión ante un Everton aguerrido pero falto de efectividad.

Con este resultado, los de Londres alcanzaron la línea de los 41 puntos en 38 partidos jugados (10 victorias, 11 empates y 17 derrotas), condenando matemáticamente al descenso al West Ham United, que a pesar de sus esfuerzos y su victoria por 3-0 frente al Leeds, no logró superar a los Spurs en la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD

*Cuti Romero acompañó a sus compañeros del Tottenham

Más allá del gol de Palhinha, los flashes de la jornada también se los llevó el capitán del equipo, Cuti Romero. El defensor argentino de 28 años había estado en el centro de una feroz polémica mediática durante la semana, luego de que trascendiera que viajó a Argentina para continuar la rehabilitación de su grave lesión de rodilla y asistir a la final de su amado Belgrano de Córdoba frente a River Plate.

Ante el masivo descontento de la afición en redes sociales, Romero demostró su compromiso como líder indiscutido: abordó un vuelo de urgencia de regreso a Inglaterra y se hizo presente en el estadio, al punto de que vivió el enfrentamiento en el banco de suplentes.

En lo que respecta a la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta se proclamó campeón por delante del Manchester City en una pelea que se definió en los compases finales. Al mismo tiempo, a ambos equipos se les suma el Manchester United, el Aston Villa y el Liverpool para disputar la próxima Champions League.

En la última jornada, los Villanos se impusieron por 2-1 sobre los Citizens en la despedida de Pep Guardiola tras 10 años como entrenador del City, en un duelo en el que también se marcharon de la institución Bernardo Silva y John Stones. Este resultado privó al Bournemouth de jugar la siguiente Champions League.

En la parte baja de la tabla, además del West Ham, también se despidieron de la máxima categoría el Burnley y el Wolves, con 22 y 20 puntos respectivamente.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Temas Relacionados

deportes-internacionalTottenham HotspurPremier LeagueEvertonCuti Romeroselección argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo de Coudet superó a Rosario Central en la semifinal, mientras que los de Zielinski dejaron en el camino a Argentinos. Desde las 15.30, transmite TNT Sports y ESPN Premium

River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

El presidente de la Academia brindó una conferencia de prensa tras despedir al entrenador y dio detalles de la charla entre ambos

El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

Roland Garros: Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfo y Tomás Etcheverry sufrió una sorpresiva eliminación

La primera jornada en París dejó dos tenistas nacionales en la siguiente ronda, aunque también una inesperada caída de uno de los argentinos mejor posicionados del cuadro

Roland Garros: Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfo y Tomás Etcheverry sufrió una sorpresiva eliminación

Andrew Giuliani, el hombre de confianza de Trump que enfrenta el desafío político y logístico del Mundial 2026 en medio de tensiones globales

La coordinación del máximo torneo futbolístico internacional quedó en manos del hijo de Rudy Giuliani, quien enfrenta cuestionamientos internos, tensiones diplomáticas y la expectativa de una gestión eficiente por la proximidad del evento en suelo estadounidense

Andrew Giuliani, el hombre de confianza de Trump que enfrenta el desafío político y logístico del Mundial 2026 en medio de tensiones globales

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

El francés Arthur Gea debió abandonar la cancha rápidamente antes de caer frente al ruso Karen Khachanov en la primera ronda del Grand Slam

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

DEPORTES

El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

Roland Garros: Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfo y Tomás Etcheverry sufrió una sorpresiva eliminación

Andrew Giuliani, el hombre de confianza de Trump que enfrenta el desafío político y logístico del Mundial 2026 en medio de tensiones globales

“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

Irán cambia su base al último momento: no entrenará en Estados Unidos y hará la preparación en México para el Mundial con el aval de FIFA

TELESHOW

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

La hija de Sergio Denis se emocionó al contar cómo se enteró del accidente de su padre

INFOBAE AMÉRICA

Solicitan a la OEA incluir la situación de Nicaragua en su Asamblea General

Solicitan a la OEA incluir la situación de Nicaragua en su Asamblea General

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

Cámara de Comercio considera designación de Ilya Espino de Marotta en el Canal de Panamá como “histórica para una tarea de Estado”

Estudiante indígena representará Costa Rica en campamento científico en Estados Unidos

Israel abatió a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre