La hija de una leyenda de la NBA se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo: el millonario salario que recibirá

Trinity Rodman a sus 23 años es la jugadora con el sueldo más alto a nivel mundial (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El anuncio de la renovación de Trinity Rodman con el Washington Spirit marcó un punto de inflexión sin precedentes en el fútbol femenino. Con apenas 23 años, la delantera estadounidense firmó un contrato de tres años que la convierte en la jugadora mejor pagada del mundo, con un salario superior a USD 2 millones anuales, que incluye bonificaciones, según informó su agente Mike Senkowski.

La noticia fue confirmada en el BMO Stadium de Los Ángeles, en un evento donde Rodman estuvo acompañada por la propietaria del club, Michele Kang, y la presidenta de operaciones futbolísticas, Haley Carter. Este acuerdo pone fin a semanas de rumores sobre una posible transferencia al fútbol europeo y consolida la apuesta de la NWSL por retener a sus principales figuras, aprovechando el mecanismo conocido como "regla Rodman" que permite a los clubes superar el tope salarial para jugadoras de alto impacto.

Rodman con su camiseta junto a Michele Kang y Haley Carter (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

La cifra alcanzada por Trinity Rodman supera con creces el salario de otras estrellas globales como la española Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, quien percibe alrededor de USD 1,1 millones en Barcelona. La prensa estadounidense coincide en calificar este contrato como un “momento monumental”, no solo para la futbolista, sino para todo el fútbol femenino. La jugadora afirmó tras la firma: "Me siento increíble, estoy muy feliz, me siento muy afortunada. Creo que es un momento crucial y decisivo."

La trayectoria de Rodman con el Washington Spirit fue indiscutida desde su debut en 2021, cuando conquistó el título de la liga. Desde entonces, disputó 120 partidos en clubes, con 36 goles y 23 asistencias, además de consolidarse en la selección nacional con 34 encuentros, 12 tantos y 10 asistencias. Su mayor logro hasta ahora fue la medalla de oro olímpica en París 2024, donde jugó un papel determinante.

"Estoy muy feliz, me siento muy afortunada", aseguró la delantera estadounidense (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

A pesar de los problemas físicos sufridos en 2025, cuando una lesión en la espalda y un esguince de rodilla la alejaron de las canchas por más de cuatro meses, Trinity tuvo un regreso destacado, contribuyó a que su equipo alcanzara la final de la NWSL. La delantera no solo acapara la atención por su rendimiento deportivo, sino también por su historia personal: es hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman, aunque creció bajo el cuidado de su madre, Michelle Moyer.

Rodman nunca ha ocultado que la presión mediática y las opiniones ajenas no la afectan. En sus palabras: "Obviamente todos tendrán sus pensamientos y opiniones, pero nunca me ha importado demasiado eso, y no cambia nada para mí." La futbolista insiste en que su objetivo siempre ha sido construir un legado propio, y considera que este nuevo contrato "abre oportunidades para niñas estadounidenses con sueños“.

Trinity Rodman debutó con el Washington Spirit en 2021 (AP Foto/Justine Willard, archivo)

El contexto de esta renovación no podía ser más oportuno: el fútbol femenino estadounidense se encuentra en plena expansión, con el Mundial masculino a celebrarse en el país y la NWSL buscando consolidar su atractivo internacional. La presencia de figuras como Rodman se convierte en un imán para patrocinadores y aficionados.

La historia de Trinity Rodman también es la de una atleta que supo destacarse desde joven, a los 19 años debutó con la selección nacional, y mantuvo una vida personal bajo los focos. En marzo de 2025 hizo pública su relación con el tenista Ben Shelton, en su faceta fuera de las canchas. Su hermano, DJ Rodman, también sigue el camino deportivo, es jugador de básquet en la NBA G League.

Trinity Rodman junto a su pareja Ben Shelton, tenista profesional

El acuerdo firmado hasta 2028 redefine el mercado salarial de la NWSL y plantea nuevos retos para la liga, que ahora debe equilibrar la captación de talento internacional con la retención de sus propias estrellas. Mientras tanto, Rodman se prepara para los próximos compromisos con la selección, incluyendo los amistosos ante Paraguay y Chile, y mantiene la mirada puesta en seguir creciendo como referente del fútbol femenino mundial.