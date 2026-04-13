Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

La victoria de River Plate por 2-0 ante Racing Club en el estadio Presidente Perón de Avellaneda no solo consolidó el presente del equipo de Eduardo Coudet, sino que encendió la creatividad en las redes sociales, donde los memes apuntaron especialmente a Marcos Rojo y celebraron la actuación de Santiago Beltrán. El conjunto millonario consiguió su quinto triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2026 y se ubicó a un paso de la clasificación a los octavos de final.

El partido, correspondiente a la fecha 14, quedó marcado por errores defensivos de Racing. El primer gol llegó tras una falla de Marcos Rojo, quien no logró despejar con precisión y permitió que Facundo Colidio abriera el marcador. En las redes, usuarios replicaron imágenes y frases irónicas sobre la jugada y el rendimiento del ex defensor de Boca Juniors, quien ya había sido cuestionado en encuentros anteriores. La expulsión de Rojo, producida tras una agresión a Lucas Martínez Quarta revisada por el VAR, intensificó los comentarios negativos y generó un aluvión de memes que lo responsabilizaban por la derrota.

La figura de Santiago Beltrán, arquero de River, fue destacada tanto en el campo como en las plataformas digitales. El portero volvió a mantener el arco invicto, interviniendo con acierto en varios cruces y mostrando una gran seguridad. Muchos hinchas compartieron imágenes que lo representaban como un “muro” y celebraron su solidez bajo los tres palos.

El cierre del partido llegó tras un nuevo error defensivo de Racing, aprovechado esta vez por Sebastián Driussi, quien definió tras una presión de Juan Cruz Meza. Con este resultado, el equipo de Coudet sumó 26 puntos en la Zona B y mantiene su invicto desde la llegada del técnico, una racha que también inspiró memes y mensajes de apoyo en redes sociales. Con cinco victorias consecutivas, River se consolida en los puestos de clasificación.

Racing, por su parte, no logró recuperarse tras la derrota en el clásico ante Independiente y permanece en mitad de tabla, fuera de la zona de playoffs. Los mensajes y publicaciones en las redes sociales también reflejaron la frustración de sus hinchas.

Los mejores memes que dejó el triunfo de River ante Racing: