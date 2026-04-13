Deportes

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

El Millonario logró un nuevo triunfo bajo el mando del Chacho y las redes se llenaron de humor por las intervenciones de su arquero y la roja al ex defensor de Boca

Guardar

La victoria de River Plate por 2-0 ante Racing Club en el estadio Presidente Perón de Avellaneda no solo consolidó el presente del equipo de Eduardo Coudet, sino que encendió la creatividad en las redes sociales, donde los memes apuntaron especialmente a Marcos Rojo y celebraron la actuación de Santiago Beltrán. El conjunto millonario consiguió su quinto triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2026 y se ubicó a un paso de la clasificación a los octavos de final.

El partido, correspondiente a la fecha 14, quedó marcado por errores defensivos de Racing. El primer gol llegó tras una falla de Marcos Rojo, quien no logró despejar con precisión y permitió que Facundo Colidio abriera el marcador. En las redes, usuarios replicaron imágenes y frases irónicas sobre la jugada y el rendimiento del ex defensor de Boca Juniors, quien ya había sido cuestionado en encuentros anteriores. La expulsión de Rojo, producida tras una agresión a Lucas Martínez Quarta revisada por el VAR, intensificó los comentarios negativos y generó un aluvión de memes que lo responsabilizaban por la derrota.

La figura de Santiago Beltrán, arquero de River, fue destacada tanto en el campo como en las plataformas digitales. El portero volvió a mantener el arco invicto, interviniendo con acierto en varios cruces y mostrando una gran seguridad. Muchos hinchas compartieron imágenes que lo representaban como un “muro” y celebraron su solidez bajo los tres palos.

El cierre del partido llegó tras un nuevo error defensivo de Racing, aprovechado esta vez por Sebastián Driussi, quien definió tras una presión de Juan Cruz Meza. Con este resultado, el equipo de Coudet sumó 26 puntos en la Zona B y mantiene su invicto desde la llegada del técnico, una racha que también inspiró memes y mensajes de apoyo en redes sociales. Con cinco victorias consecutivas, River se consolida en los puestos de clasificación.

Racing, por su parte, no logró recuperarse tras la derrota en el clásico ante Independiente y permanece en mitad de tabla, fuera de la zona de playoffs. Los mensajes y publicaciones en las redes sociales también reflejaron la frustración de sus hinchas.

Los mejores memes que dejó el triunfo de River ante Racing:

memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river
memes racing 0-2 river

Temas Relacionados

Racing ClubRiver PlateMarcos RojoChacho CoudetSantiago Beltrán

Últimas Noticias

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

La vuelta del Chacho a Avellaneda estuvo acompañada del apoyo del público, aunque otros exjugadores recibieron un trato hostil

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El Millonario se impuso por 2-0 ante la Academia y se encuentra segundo en la Zona B y en la Anual

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

El ex Boca agredió al defensor del Millonario y el árbitro Sebastián Zunino lo corroboró ante el llamado del VAR

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El delantero del Millonario puso el 1-0 en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Apertura

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

Driss El Jabali firmó una obra de arte que impulsa al Maghreb Fez al liderazgo en Marruecos y lo posiciona como candidato al galardón internacional

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás
DEPORTES
El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

TELESHOW
La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Sofía Gonet contó cómo es su vínculo con Homero Pettinato: “Estoy haciendo terapia cuatro veces por semana”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

INFOBAE AMÉRICA

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes