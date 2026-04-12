Los argentinos Francisco Prado y Esteban Ribovics perdieron sus combates en una jornada clave para sus futuros en la UFC

La pelea le costó la cuarta derrota consecutiva al argentino en UFC

Los peleadores argentinos Francisco Prado y Esteban Gringo Ribovics cayeron en la velada del UFC 327, una jornada de artes marciales mixtas que dejó sabor amargo para ambos en el Kaseya Center de Miami. El Gaucho, con tan solo 23 años, sufrió una contundente caída ante Charles Radtke en la división wélter, resultado que complica su presente en la organización. Mientras que el salteño fue sometido por el polaco Mateusz Gamrot en el segundo asalto, quedando fuera del Top 15 de los ligeros.

El evento celebrado este sábado enfrentó a Prado, apodado El Gaucho, contra un rival que mostró superioridad táctica y física desde los primeros minutos. El estadounidense, poseedor de un cinturón negro en Jiu-Jitsu y con amplia experiencia en la jaula, se impuso por decisión unánime (30-26 en las tres tarjetas), dejando al argentino con una racha negativa que amenaza su continuidad en el máximo circuito de las artes marciales mixtas.

Una actuación sólida de Charles Radtke dejó sin opciones a Francisco Prado (Carmen Mandato/Getty Images via AFP)

Durante el primer asalto, el dominio de Radtke fue claro al llevar la pelea al suelo y mantener el control sobre el argentino durante gran parte del tiempo. En los segundos iniciales, Prado buscó la iniciativa y conectó un potente gancho izquierdo, pero la respuesta de Chuck Buffalo no tardó en llegar con un derribo que cambió la dinámica del combate.

La segunda ronda profundizó las dificultades para el santafesino. Aunque Prado logró revertir una posición en la lona y asestar algunos golpes, un codazo desde abajo por parte de Radtke le provocó un corte profundo en la frente. La herida sangró de forma abundante, complicando aún más el panorama y obligando a una atención médica rápida en la esquina.

El argentino quedó con una fuerte herida en la frente durante la pelea

El Gaucho intentó sobreponerse y recurrió a su reconocida agresividad para buscar una sumisión. Sin embargo, la desventaja física y el castigo recibido pesaron en el desarrollo de la pelea. Además, el árbitro Mark Goddard le descontó un punto debido a un piquete de ojos accidental sobre Radtke en el tercer asalto, lo que terminó de sentenciar sus posibilidades.

El propio Radtke compartió después del combate que el ojo afectado fue en el mismo que resultó lesionado en una derrota anterior ante Mike Malott. Además, el estadounidense reconoció la actitud del argentino: “Voy a decirlo sin rodeos: habría tenido que dejarme inconsciente para lograrlo, y eso estuvo jodidamente cerca. Por eso le doy todo el crédito del mundo, porque fácilmente podría salir de la UFC y volver a ella, y sin duda se convertirá en un campeón mundial en el futuro”.

Charles Radtke se tomó unos minutos para recuperarse del golpe en el ojo

Con la derrota ante Radtke, Prado acumula su cuarta caída consecutiva en UFC y la quinta en sus últimas seis presentaciones. Aunque su juventud le otorga margen para reinventarse, la estadística representa un desafío importante para su permanencia en la organización, conocida por no otorgar muchas segundas oportunidades tras rachas negativas.

La noche en Miami también sirvió para evidenciar la versatilidad y solidez del juego de Radtke, quien suma victorias consecutivas y refuerza su posición en la categoría wélter, luego de haber sido designado para ocupar el lugar de Christopher Alvidrez en la pelea, debido a que este último sufrió una lesión que obligó a modificar el emparejamiento.

El argentino resultó gravemente herido durante el combate (Carmen Mandato /Getty Images via AFP)

El Gringo Ribovics tampoco pudo llevarse la victoria en la UFC

El argentino no logró llevarse una victoria para ingresar al Top 15

Posteriormente, la derrota de Esteban Ribovics por sumisión en el segundo asalto frente al polaco Mateusz Gamrot en el UFC 327 significó un obstáculo para la carrera del argentino. Aunque el combate fue una oportunidad concreta para ingresar al Top 15 de la división de peso ligero, la superioridad del europeo quedó evidenciada a lo largo de la pelea.

Gamrot, quien ocupa el octavo puesto del ranking, demostró su experiencia y dominio desde el inicio. El polaco impuso su ritmo y técnica, aprovechando cada transición para controlar el desarrollo del combate. En el segundo round, una secuencia de control lateral le permitió aislar el brazo de Ribovics y finalizó la pelea con una sumisión a los 4 minutos y 19 segundos.

La sumisión de Gamrot borró las aspiraciones de Ribovics al ranking en peso ligero (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El resultado dejó al salteño sin ranking, pero con la experiencia de haber enfrentado a uno de los mejores luchadores de la categoría. Ribovics llegó al combate con una serie de actuaciones prometedoras. Su victoria sobre Daniel Zellhuber, en septiembre de 2024, fue señalada como una de las mejores del año y le valió un bono por desempeño. Posteriormente, sumó un triunfo por decisión unánime ante Elves Brener y un nocaut veloz contra Terrance McKinney, a quien venció con una patada a la cabeza en apenas 37 segundos.

La única caída relevante previa al duelo con Gamrot se produjo ante Nasrat Haqparast en marzo de 2025. En esa ocasión, varios especialistas consideraron que el resultado fue ajustado y que Ribovics merecía más. La acumulación de estas experiencias lo llevó a ganarse un lugar en una de las principales carteleras de la UFC encabezada por la expectante pelea entre Procházka y Ulberg.

El argentino no pudo ante la experiencia del polaco en el evento de UFC 327

El desenlace confirmó la vigencia de Gamrot como integrante estable del Top 10 mundial. Para el polaco, la victoria significó dejar atrás la derrota sufrida ante Charles Oliveira en octubre del año anterior. El polaco, que ya había vencido a Ludovit Klein y Rafael dos Anjos en fechas recientes, sigue consolidando su estatus de amenaza constante en la UFC.

Ribovics, por su parte, deberá capitalizar lo aprendido en este combate para seguir avanzando en la categoría. El hecho de haber competido en uno de los escenarios más exigentes del mundo reafirma su proyección, aunque la brecha frente a los principales exponentes todavía es notoria.

Gamrot frenó el avance de Ribovics y consolidó su posición en UFC (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)