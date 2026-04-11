Argentina venció 3-0 a Chile y buscará ante México un lugar en los Playoffs de la Billie Jean King Cup de tenis

Julia Riera alcanzó los 24 triunfos con la camiseta nacional en Ibagué, Colombia (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina Femenina de Tenis venció a Chile por 3-0 en el último partido de la Zona A del Grupo Américas I de Billie Jean King Cup. Las Guerreras jugarán este sábado desde las 13:00 ante México en busca de la clasificación a los Playoffs.

En un partido disputado, condicionado por el desgaste físico y las altas temperaturas, además de la humedad sofocante de Ibagué, Luisina Giovannini se impuso ante Fernanda Labraña por 6-2, 4-6 y 6-4, tras dos horas y 56 minutos de juego.

En el segundo turno, ya con la clasificación al duelo interzonal asegurada, Julia Riera salió a la cancha y resolvió su compromiso sin inconvenientes al vencer a Antonia Vergara por 6-0 y 6-3 en una hora. Con este triunfo, la pergaminense de 23 años igualó el registro de Paula Ormaechea, con 20 victorias en singles, y también alcanzó la marca de Gabriela Sabatini y Florencia Labat, con 24 triunfos totales en la competencia.

“Es algo que se dio porque me gusta mucho jugar por el país y cada vez que me pongo la camiseta rindo muy bien. Para mí es un privilegio estar al lado de ellas, que fueron jugadoras increíbles. Alcanzar esa marca es algo muy lindo”, dijo Riera con una sonrisa.

En cuanto al equipo, ya desde su rol como la jugadora más experimentada y raqueta número uno, analizó: “Nos llevamos muy bien. Es un grupo que cada vez se hace más grande y eso habla muy bien de Argentina. Estoy feliz porque con las chicas tenemos una gran relación y además estamos jugando todas muy bien”.

Por último, Riera se refirió a sus sensaciones a lo largo de la semana, en la que ganó sus tres partidos sin ceder sets y perdiendo apenas 16 games: “Día a día me fui sintiendo mejor. El primer día que entrené estaba bastante cansada, pero volví a estar sólida y a sacar muy bien, que era lo que me había faltado en las últimas semanas. Poco a poco fui encontrando mi mejor tenis”.

Carla Markus y Nicole Fossa Huergo consiguieron el triunfo ante Chile en Ibagué, Colombia (Crédito: Prensa AAT)

Con la clasificación asegurada, Paola Suárez, la capitana del equipo nacional, dispuso que el último punto lo disputaran Nicole Fossa Huergo y Carla Markus, quien tuvo su presentación oficial con la Selección Argentina y se convirtió en la jugadora número 58 en la historia de la competencia.

La dupla albiceleste tuvo una destacada actuación al imponerse ante las trasandinas Jimar Geraldine González y Camila Rodero en sets corridos, por 7-6 (6) y 6-1.

Brasil se quedó con el primer lugar de la zona tras imponerse en sus tres presentaciones frente a Perú, Argentina y Chile, mostrando un rendimiento sólido a lo largo de toda la fase.

Por su parte, el Grupo B tuvo a México como líder tras imponerse frente a Colombia y Venezuela, aunque cayó ante Ecuador, que finalizó en la segunda posición.

El conjunto argentino buscará este sábado un lugar en los Play-offs de la Billie Jean King Cup cuando enfrente a México desde las 13:00 (hora argentina) con transmisión en vivo por TyC Sports Play.