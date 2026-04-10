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Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, desmintió oferta para dirigir a Ghana en el Mundial 2026

El entrenador portugués es recordado por dirigir a otras escuadras en campeonatos de la FIFA como Portugal e Irán, por eso habría despertado el interés de los africanos

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Carlos Queiroz viene de ser entrenador de Oman y actualmente se encuentra libre para dirigir - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS
Carlos Queiroz viene de ser entrenador de Oman y actualmente se encuentra libre para dirigir - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

La selección de Ghana sigue buscando un entrenador a falta de casi dos meses para el Mundial 2026, lo que no es una tarea sencilla porque son pocos los técnicos que asuman un reto de ese tamaño y con poco tiempo para armar una plantilla competitiva para enfrentar a Panamá, Inglaterra y Croacia en el grupo L.

Uno de los nombres que sonó para el cuadro africano fue Carlos Queiroz, recordado por dirigir a distintas escuadras en el mundo, entre ellas a Colombia de 2019 a 2020, y por su experiencia en las Copas del Mundo, algo que el mismo timonel respondió ante los rumores de la prensa.

Queiroz fue relacionado con Ghana

Carlos Queiroz desmintió los rumores sobre una posible llegada a la selección de Ghana para el Mundial 2026. El entrenador portugués aseguró que no recibió propuestas ni mantuvo conversaciones con la federación de Ghana o la saudí, y explicó que su reciente salida de la selección de Omán se debió exclusivamente a motivos personales.

El portugués, en charla con el medio Kooora, negó de manera categórica haber mantenido cualquier tipo de contacto o negociación con la Federación de Ghana para dirigir al equipo nacional en la próxima Copa del Mundo. El técnico subrayó que tampoco hubo acercamientos por parte de la Federación de Arabia Saudí, y dejó claro que su desvinculación de la selección de Omán no tiene relación con ofertas de otras selecciones.

Carlos Queiroz descartó su llegada a la selección de Ghana porque no se encuentran en negociaciones las dos partes - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS
Carlos Queiroz descartó su llegada a la selección de Ghana porque no se encuentran en negociaciones las dos partes - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

El propio Queiroz señaló: “No recibí ninguna oferta de las federaciones saudí o ghanesa para entrenar a sus selecciones en el próximo Mundial”. Además, enfatizó que rescindió su contrato con Omán —pese a tener vigencia hasta junio— por razones ligadas únicamente a la situación de seguridad en la región del Golfo. El técnico insistió que la decisión de dejar el cargo no respondió a ningún interés externo.

El portugués también indicó que la inestabilidad de la seguridad regional resultó determinante en su salida. “Mi salida se debe a la situación de seguridad inestable que vive la región del Golfo a causa de la guerra, y no hay otra razón”. Afirmó que actualmente no estudia asumir nuevas responsabilidades en el fútbol internacional y agradeció el trato recibido en Omán.

Sigue la búsqueda de seleccionador en Ghana

Varios medios alimentaron los rumores porque la selección de Ghana se encuentra en busca de entrenador tras la destitución de Otto Addo. Los recientes resultados adversos y la ausencia en la Copa Africana de Naciones 2025 incentivaron la aparición de nombres internacionales como posibles candidatos para ese puesto.

Ghana destituyó al seleccionador Otto Addo "con efecto inmediato" a dos meses y medio del Mundial - crédito Europa Press
Ghana destituyó al seleccionador Otto Addo "con efecto inmediato" a dos meses y medio del Mundial - crédito Europa Press

De igual manera, la Federación de Arabia Saudí de Fútbol afronta incertidumbre en su dirección técnica tras la desafortunada racha de Hervé Renard, quien sufrió derrotas ante Egipto y Serbia. Ante ese contexto, algunos medios especularon que Arabia Saudí podría considerar opciones para relevar a su técnico antes del Mundial 2026, citando la experiencia de Queiroz como uno de los factores que motivaron las especulaciones.

La carrera internacional de Carlos Queiroz

La trayectoria de Carlos Queiroz incluye experiencias en varias selecciones nacionales de África y Asia. El portugués dirigió a Arabia Saudí en 2000, y posteriormente a Emiratos Árabes Unidos, Irán, Catar y, más recientemente, Omán.

En el fútbol africano, condujo a Sudáfrica a comienzos de siglo, y entre septiembre de 2021 y abril de 2022 estuvo al frente de la selección de Egipto. Además, dirigió a Portugal entre 2008 y 2010, y a Colombia de 2019 a 2020. Queiroz estuvo presente en cuatro ediciones consecutivas de la Copa del Mundo: en 2010 con Portugal, y en 2014, 2018 y 2022 con Irán.

Carlos Queiroz dirigió 18 partidos con la selección Colombia, dejando un rendimiento del 59,26 %. Foto: Colprensa - Diego Pineda
Carlos Queiroz dirigió 18 partidos con la selección Colombia, dejando un rendimiento del 59,26 % - crédito Diego Pineda/Colprensa

Reconocido por su experiencia internacional, Queiroz figura habitualmente entre los entrenadores considerados por federaciones africanas y asiáticas para procesos de reorganización o cambio.

A sus 73 años, Queiroz mantiene el prestigio de ser uno de los técnicos más consultados en ambos continentes, lo que explica la persistencia de rumores sobre su futuro pese a su desmentido rotundo.

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