Argentina cayó ante Brasil y se jugará todo ante Chile en la Billie Jean King Cup

Nicole Fossa Huergo y Julia Riera cayeron en el dobles (Fuente: Prensa AAT)

La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF cayó por 2-1 ante Brasil en su segunda presentación en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup y este viernes, frente a Chile, se jugará la clasificación al interzonal que otorga el ascenso a los Play-offs de noviembre.

En el Parque Deportivo de Ibagué, Colombia, Las Guerreras cedieron en el dobles decisivo tras la paridad en los dos singles. De esta manera, quedó en suspenso el pasaje a la siguiente instancia. Tendrán una nueva chance ante las trasandinas, en el cierre de la Zona A.

En el primer turno en la Cancha N°2, Luisina Giovannini (186° en el ranking WTA en vivo) no tuvo su mejor día y cayó frente a Nauhany Leme da Silva, de apenas 16 años y 657° del mundo, por 7-6 (4) y 6-4 en dos horas de juego.

La cordobesa de 19 años, que venía de una extensa seguidilla de 11 partidos que le permitieron consagrarse consecutivamente en los W35 Junín II y II, acusó el cansancio y se mostró errática frente a una de las esperanzas del tenis femenino brasileño.

Luisina Giovannini no tuvo su mejor día (Fuente: Prensa AAT)

Naná, como la llaman, exhibió un nivel y una personalidad por encima de su ranking y de su edad. Tuvo valentía para ir a buscar el partido y se llevó una victoria merecida en su sexto match point con el saque de Giovannini.

En el turno siguiente, Julia Riera (203°) mostró una vez más que representar a la Selección Argentina le sienta bien. Salió a la cancha con la obligación de vencer a Gabriela Cé (319°) para que la serie no se le escapara al conjunto nacional. Y no le pesó.

Fue 6-0 y 6-3 en una hora y 23 minutos. La tenista de Pergamino mejoró su producción de ayer (había sufrido para vencer a la peruana Dana Guzmán, 569° de la clasificación de mujeres, por 7-5 y 7-5) y dominó el partido de punta a punta ante una rival que nunca logró inquietarla.

Con este triunfo, Riera quedó a las puertas de convertirse en la tenista con más victorias con la camiseta argentina: suma 23 y quedó a una de igualar las 24 que ostentan Gabriela Sabatini y Florencia Labat.

En el dobles decisivo, las brasileñas dieron el batacazo. Leme da Silva, junto a Victoria Barros -también de 16 años y 1103° del ranking- vencieron a Riera (reemplazó a Martina Capurro, que había jugado ayer) y a Nicole Fossa Huergo por 4-6, 7-5 y 10-5.

Naná Leme da Silva, de apenas 16 años, fue la gran figura de la serie para Brasil (Fuente: Prensa AAT)

La dupla argentina empezó mejor y se llevó el primer set, pero fue de mayor a menor y las rivales supieron capitalizar sus oportunidades. Con el triunfo al cabo de 1 hora y 35 minutos, Brasil encaminó la clasificación tras el triunfo sobre Chile en la jornada inicial.

El conjunto argentino buscará este viernes quedarse con un lugar en el interzonal cuando enfrente a Chile desde las 13:00 (hora argentina), en un cruce que será determinante para sus aspiraciones en la serie.

Formato de la competencia

En el Parque de Raquetas de Ibagué compiten 8 selecciones del continente americano divididas en dos zonas. Argentina (24°) integra la Zona A junto a Brasil (20°), Chile (29°) y Perú (39°). Mientras que la Zona B está compuesta por México (22°), Colombia (25°), Venezuela (37°) y Ecuador (49°).

Los dos primeros de cada zona jugarán un cruce interzonal (1A Vs. 2B y 2A Vs.1B) en busca del ascenso a la siguiente instancia, los Play-offs, a disputarse en noviembre. En tanto, el 3° y 4° se jugarán la permanencia para no bajar al Grupo Américas II.

Todas las jornadas comienzan a las 13:00 (hora de Argentina) y son transmitidas en vivo por TyC Sports Play.

Julia Riera ganó su partido de singles, pero no alcanzó (Fuente: Prensa AAT)