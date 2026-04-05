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Se filtraron los salarios de los jefes de equipos en la F1: la enorme brecha entre el más alto y el último

Cuánto cobran los directores, ingenieros y ejecutivos más importantes. El llamativo caso de Alpine

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Toto Wolff tiene un plus porque además de ser el jefe de Mercedes es dueño de acciones, mientras que Adrian Newey es el que mejor salario tiene (REUTERS/Hollie Adams)
Toto Wolff tiene un plus porque además de ser el jefe de Mercedes es dueño de acciones, mientras que Adrian Newey es el que mejor salario tiene (REUTERS/Hollie Adams)

El liderazgo económico dentro de la Fórmula 1 no está reservado exclusivamente a los pilotos más destacados. El análisis de los salarios actuales de directores, técnicos y ejecutivos revela que el ingeniero británico Adrian Newey, a cargo del equipo Aston Martin, se posiciona en la cumbre.

Según el informe publicado por Marc Limacher en BusinessBookGP, Newey percibe una retribución anual que supera, incluso en conjunto, a la de los cuatro siguientes en el escalafón de jefes y responsables técnicos de equipos grandes. Este caso singular desafía la norma, pues raramente los cargos técnicos superan a los pilotos veteranos en nivel salarial.

La cifra atribuida a Newey se torna todavía más significativa al considerar su retribución parcial en acciones de Red Bull Racing, lo que, al sumarse a la revalorización de estos activos, lo distingue del resto de figuras del paddock. Por debajo de ese umbral se encuentran otros nombres clave: el salario de los team principal de los equipos de mayor peso oscila habitualmente en torno a ocho millones de euros, una cifra que igualan, en muchos casos, los directores técnicos.

Limacher destaca que, más allá de la retribución base, existen primas por resultados que pueden elevar considerablemente las cifras finales de estos ejecutivos y técnicos, consolidando a la F1 como uno de los ecosistemas deportivos más rentables para el talento directivo y técnico.

El informe subraya que el salario base no refleja el total de compensaciones, ya que en la mayoría de los casos se incorporan primas por resultados, premiando el rendimiento deportivo y la consecución de objetivos estratégicos.

Steve Nielsen Flavio Briatore portada
Steve Nielsen es el jefe del equipo Alpine, pero cobra menos que Flavio Briatore, que cumple la función de asesor ejecutivo

Zak Brown, director general de McLaren Racing, no ocupa el puesto de team principal en F1, pero su rango salarial supera con holgura el de algunos de sus predecesores directos: percibe 12 millones de euros anuales, situándose por encima de los ocho millones que recibe Toto Wolff como director general y team principal de Mercedes. No obstante, la mayor parte de los ingresos de Wolff proviene de su participación accionaria -posee el 28% del equipo- y la consiguiente distribución de dividendos.

Cabe recordar que Brown añade a sus funciones en F1 las de supervisión en McLaren IndyCar o WEC, lo que justifica este sobresueldo respecto a otras figuras del paddock. En el mismo rango salarial se encuentra Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, cuya retribución alcanza unos 12 millones de euros y supera en aproximadamente 50% la media de sus pares técnicos, señal de la estrategia inversora de Lawrence Stroll, propietario del equipo británico.

Dentro del escalón inmediatamente inferior al de las grandes jefaturas, el informe de Marc Limacher sitúa a Frédéric Vasseur (jefe de Ferrari) y Mattia Binotto (Audi) -este último como director general- ambos con ocho millones de euros anuales.

En tanto que James Vowles, al mando de Williams, recibe 7,5 millones, mientras que Laurent Mekies en Racing Bulls y Andrea Stella como jefe de equipo de F1 en McLaren alcanzan siete y seis millones, respectivamente. Todavía por debajo, Alain Permane (Racing Bulls) figura con cinco millones. Ayao Komatsu (Haas) y Graeme Lowdon (Cadillac) perciben dos millones cada uno.

La franja más baja del listado aglutina a directores o técnicos de equipos modestos o emergentes. En Alpine su asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, obtiene 2,5 millones de euros y el director de la escudería, Steve Nielsen, aparece como el directivo peor pagado con 800.000 de euros anuales.

Entre los directores técnicos, Pierre Waché (Red Bull) y James Allison (Mercedes) igualan el salario medio de los team principal de referencia con ocho millones cada uno. La tendencia cambia drásticamente en los equipos de reciente incorporación, donde los salarios decrecen: James Key (Audi) se aproxima a tres millones, en tanto que Nick Chester (Cadillac) ronda los 2,1 millones de euros. La lista principal omitió a técnicos relevantes como Loïc Serra (Ferrari).

LAS CIFRAS DE LOS DIRECTORES DE EQUIPO

POS. DIRECTOR EQUIPO SALARIO

1. Adrian Newey Aston Martin 37 millones de euros

2. Zak Brown McLaren 12 millones de euros

3. Toto Wolff Mercedes 8 millones de euros

4. Fred Vasseur Ferrari 8 millones de euros

5. Mattia Binotto Audi 8 millones de euros

6. James Vowles Williams 7,5 millones de euros

7. Laurent Mekies Red Bull 7 millones de euros

8. Andrea Stella McLaren 6 millones de euros

9. Alain Permane Racing Bulls 5 millones de euros

10. Flavio Briatore Alpine 2,5 millones de euros

11. Ayao Komatsu Haas 2 millones de euros

12. Graeme Lowdon Cadillac 2 millones de euros

13. Steve Nielsen Alpine 800.000 euros

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