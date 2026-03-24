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“¿Y si te llama Riquelme?”: la tajante respuesta de Giuliano Simeone sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors

El jugador del Atlético de Madrid, surgido de la cantera riverplatense, remarcó su postura en una entrevista y sus declaraciones generaron impacto entre los hinchas

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La postura de Giuliano Simeone frente a la posibilidad de jugar en Boca Juniors o en el Real Madrid generó repercusión tanto en el fútbol argentino como internacional. El futbolista de Atlético de Madrid, hijo de Diego Simeone y formado en las divisiones inferiores de River Plate, afirmó de manera tajante que “no hay ninguna chance” de vestir la camiseta del club xeneize ni la del conjunto madrileño, reforzando su vínculo con los colores de Núñez y del Colchonero, máximo rival del Merengue. La declaración se dio en el marco de una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez.

Durante la conversación, Simeone fue consultado sobre un hipotético llamado de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, para sumarse al equipo. Su respuesta fue inmediata: “¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance”, sostuvo el mediocampista. Para explicar su postura, remarcó: “Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances”.

La familia Simeone mantiene una relación estrecha con River Plate. El propio Giuliano realizó toda su formación en el club de Núñez y, aunque no llegó a debutar profesionalmente, destacó: “En River me enseñaron muchísimo cuando era muy chiquito. Me dieron muchas herramientas para ser el jugador que soy hoy. Me gustaría volver”. Su hermano Giovanni Simeone tuvo un paso por la Primera de River y su padre, Diego Simeone, dirigió al equipo en 2008, año en el que se consagró campeón del Torneo Clausura.

Giuliano Simeone en un encuentro
Giuliano Simeone en un encuentro de las inferiores de River Plate

La contundencia de la respuesta de Giuliano Simeone también incluyó un paralelismo con el clásico rival europeo del Atlético: “Es como que vaya al Real Madrid… No jugaría en el Real Madrid”, reiteró. El mediocampista, de 23 años, consolidó su carrera en el fútbol español tras salir de River bajo la patria potestad de su padre, con etapas en el Atlético Juvenil A, el Zaragoza y el Deportivo Alavés, hasta convertirse en una pieza fija en el plantel principal del Atlético de Madrid.

La hinchada de River Plate celebró en las redes el sentido de pertenencia de Giuliano. El club de Núñez conserva un 20% de una futura venta del futbolista, cuyo contrato con el Atlético se extiende hasta 2030.

Por su parte, Diego Simeone evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el hermano mayor, Giovanni, se convierta en refuerzo de River en el próximo mercado de pases, aunque sí elogió el presente del equipo bajo la conducción de Eduardo Coudet. “A River lo veo muy bien, la llegada del Chacho le está haciendo muy bien. Él puede darle todo lo que sabe”, expresó el entrenador a su llegada a la Argentina.

La declaración de Giuliano Simeone refuerzan la identificación familiar con River Plate y despejan cualquier especulación sobre un posible paso por Boca Juniors o el Real Madrid, dos instituciones a las que considera fuera de cualquier escenario para su carrera.

La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

La mini pretemporada de River
La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet organizó una mini pretemporada de tres días en Cardales durante el receso por fecha FIFA. El entrenador de River Plate tiene como objetivo principal fortalecer la cohesión del plantel y ajustar aspectos tácticos antes de una serie de partidos clave. El plantel tuvo dos días de descanso, algo poco habitual, tras lo cual comenzó la concentración en un predio asociado históricamente a la era de Marcelo Gallardo.

El cronograma incluye entrenamientos en doble turno y aislamiento de distracciones externas, buscando mejorar la confianza y dinámica grupal. El viernes, tras la práctica matutina, los jugadores quedarán liberados hasta el sábado.

River enfrentará una seguidilla de partidos desde el 5 de abril: recibirá a Belgrano por el Torneo Apertura, debutará en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia y luego disputará el superclásico ante Boca Juniors. El plantel cuenta con ocho bajas entre convocados a selecciones y lesionados, lo que obliga a Coudet a reorganizar entrenamientos y buscar alternativas tácticas.

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