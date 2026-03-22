Deportes

Las tribunas tubulares que estrenó Estudiantes de Río Cuarto para recibir a River Plate

El elenco cordobés realizó una obra inusual para aumentar la capacidad del estadio Antonio Candini

Guardar
El elenco cordobés las preparó para el duelo con River Plate

En un contexto de expectativa generalizada, Estudiantes de Río Cuarto instaló tribunas tubulares para aumentar de manera significativa de la capacidad del estadio Antonio Candini de cara al duelo ante River Plate. Además, modificó su esquema de venta de entradas para recibir, después de 42 años, al plantel del Millonario, en uno de los eventos más importantes del año para la ciudad.

La dirigencia de Estudiantes adoptó varias decisiones estructurales de cara al encuentro, programado para albergar exclusivamente hinchas locales y restringir por completo el acceso a simpatizantes de River, una medida que incluyó estrictas verificaciones de domicilio y la prohibición de expendio presencial de entradas.

De este modo, únicamente los socios de Estudiantes con cuota al día, quienes ya disponen de lugar asegurado como es habitual en la temporada, pudieron acceder a la adquisición anticipada de entradas a través de la aplicación oficial del club. El Cosedepro dispuso la prohibición absoluta de ingreso para cualquier persona con domicilio en Buenos Aires.

Así quedaron las tribunas tubulares
Así quedaron las tribunas tubulares

La ampliación del Candini incluyó la incorporación de dos tribunas tubulares en el sector Oeste, lo que le permitió al León del Imperio incrementar el aforo en 1.300 espectadores. El estadio pasó así de 11.000 a 12.500 lugares habilitados para este compromiso. La platea preferencial, con el valor máximo de la jornada ($350.000), se ubicó sobre la Avenida España, mientras que se habilitaron sectores populares con precios entre $80.000 (Popular Norte) y $150.000 (Popular Sur) y otras alternativas en platea alta ($250.000) y platea Oeste ($300.000).

La obra, según reveló La Voz del Interior, necesitó de 50 obreros que trabajaron contrarreloj durante la semana para cumplir con los plazos y los protocolos necesarios para la habilitación de los sectores.

Pese a que disputar el encuentro en el estadio Mario Kempes de la capital provincial habría permitido una recaudación mucho mayor, la dirigencia de Estudiantes optó por mantener la localía en Río Cuarto. Este posicionamiento responde tanto a la necesidad deportiva —antes del choque, el equipo sólo sumaba cuatro puntos sobre 30 y busca fortalecer su presencia en casa para aspirar a la permanencia en la categoría— como a una apuesta institucional de arraigo y pertenencia. Durante la visita, el hospedaje en el hotel fue exclusivo para la delegación de River Plate, garantizando todas las condiciones para el plantel.

El incremento del aforo y el rigor en la fiscalización del acceso configuraron uno de los operativos más singulares para un partido de fútbol argentino en esta temporada. De esta manera, la ciudad y el estadio Antonio Candini recibieron nuevamente, tras más de cuatro décadas, a un grande del fútbol nacional bajo un esquema marcado por la exclusividad, los altos precios y el refuerzo de la identidad local.

Vale recordar que el conjunto cordobés regresó a la máxima categoría del fútbol argentino tras lograr el ascenso desde la Primera Nacional en la temporada pasada, cuando venció a Deportivo Madryn en la final del Reducido. Su vínculo con el Millonario, más allá del mencionado duelo hace 42 años, también radica en que ambos clubes supieron acoger a Pablo Aimar -y también a su hermano Andrés-. De hecho, el Payasito, tras una breve vuelta al elenco de Núñez en 2015, se retiró con la camiseta de la institución de Río Cuarto.

Temas Relacionados

Estudiantes Río CuartoRiver PlateAntonio CandiniTorneo Aperturadeportes-argentina

Últimas Noticias

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

La derrota 3-0 ante el Nottingham Forest dejó a los Spurs en el puesto 17 de la Premier League. La palabra del argentino tras el encuentro

La áspera reacción del Cuti

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

El argentino venció a Rafael Jódar por 7-5 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 y prolongó su buen momento ante una de las grandes promesas del circuito

Tomás Etcheverry frenó a la

A cuánto quedó Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre: la pelea de los 1000 gritos con Cristiano Ronaldo

El argentino anotó un gol de balón parado en el triunfo del Inter Miami ante New York City por la MLS

A cuánto quedó Messi de

River Plate visita a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura

En el tercer partido al mando del Chacho Coudet, el Millonario busca una nueva victoria para asentarse en los primeros puestos de la zona B. Televisa TNT Sports

River Plate visita a Estudiantes

La patada por la que Tagliafico fue expulsado por segunda vez consecutiva en el Olympique de Lyon

El defensor argentino recibió la segunda tarjeta roja en tres días y el conjunto francés no pudo evitar la caída ante el Mónaco, que lo alejó de los primeros puestos de la Ligue 1

La patada por la que
DEPORTES
El desencajado festejo de Guardiola

El desencajado festejo de Guardiola durante la final de la Copa de la Liga que el Manchester City le ganó al Arsenal

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

A cuánto quedó Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre: la pelea de los 1000 gritos con Cristiano Ronaldo

River Plate visita a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Marisa

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

Rocío Marengo contó que usó la inteligencia artificial para hacer terapia: “No me juzga”

Terciopelo, encaje y trenzas: así fue el look otoñal de Juana Viale en la mesa de su programa

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

INFOBAE AMÉRICA

El partido del canciller alemán

El partido del canciller alemán Merz se perfila ganador de las elecciones regionales en Renania-Palatinado

Elecciones municipales en Francia: el socialista Emmanuel Grégoire se impuso en París y la extrema derecha ganó Niza

Zelensky ve señales de nuevos intercambios de prisioneros con Rusia tras las reuniones de su equipo negociador con EEUU

La obra de Frank Frazetta, el más grande dibujante de cómics, continúa marcando el ritmo del arte fantástico

Israel advirtió que seguirá atacando a Hezbollah “hasta que la amenaza sea retirada de la frontera” con Líbano