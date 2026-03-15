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¿Una revancha entre Gervonta Davis e Isaac Cruz? Qué se sabe sobre la contienda que ya sacude al boxeo mundial

La rivalidad entre el estadounidense y el mexicano suma nuevos capítulos, con promotores y aficionados atentos a cada avance que define el futuro inmediato de una de las peleas más esperadas del año

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La revancha entre Gervonta Davis
La revancha entre Gervonta Davis e Isaac ‘Pitbull’ Cruz definirá el liderazgo en la cima de los superligeros del boxeo internacional (Credit Image: © Ardie Crenshaw/ZUMA Press Wire)

La revancha entre Gervonta Davis e Isaac “Pitbull” Cruz está más cerca que nunca y promete sacudir el verano del boxeo internacional.

Ambos equipos negocian los últimos detalles para que la esperada pelea tome forma y, si todo sale como prevén los promotores, el duelo podría redefinir la cima de los superligeros y avivar una de las rivalidades más intensas del ring.

Un regreso con cuentas pendientes

Atrás quedaron los meses de incertidumbre para Gervonta Davis. El estadounidense quiere volver a escena tras su polémico empate frente a Lamont Roach Jr. en Brooklyn, donde una caída no sancionada por el árbitro dejó a la afición dividida.

Gervonta Davis busca limpiar su
Gervonta Davis busca limpiar su nombre tras el polémico empate contra Lamont Roach Jr. y recuperar el protagonismo perdido en la división (AP Foto/Frank Franklin II)

Según el portal estadounidense Complex, la revancha con Cruz sería su primer combate desde aquella noche y se perfila como la oportunidad ideal para limpiar su nombre y recuperar el liderazgo perdido en la categoría.

En la esquina opuesta, Isaac Cruz llega en el mejor momento de su carrera. El mexicano, actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en superligero, no solo busca revancha deportiva: quiere demostrar que está listo para dominar la división y que su crecimiento no es casualidad, sino resultado de trabajo y determinación.

Una primera batalla para el recuerdo

La primera batalla entre Davis
La primera batalla entre Davis y Cruz en diciembre de 2021 se resolvió por decisión unánime y avivó una de las rivalidades más intensas del boxeo (Credit Image: © Ardie Crenshaw/ZUMA Press Wire)

El antecedente inmediato entre ambos pugilistas data de diciembre de 2021. Aquella noche, Davis se llevó la victoria por decisión unánime tras doce asaltos de pura tensión.

Cruz, lejos de intimidarse, se consolidó como un rival feroz y dejó claro que podía poner en aprietos al entonces campeón. Desde ese choque, el mexicano ha sumado victorias y fortalecido su estatus internacional, mientras la afición espera ansiosa el segundo round entre ambos.

Para Davis, el objetivo está claro: necesita un triunfo convincente para dejar atrás meses de dudas y polémicas. Cruz, en cambio, sabe que una victoria lo catapultaría hacia el campeonato absoluto y lo convertiría en referente de la división.

Problemas fuera del ring y desafíos legales

Los problemas legales de Gervonta
Los problemas legales de Gervonta Davis en Miami Gardens afectan su regreso al ring y obligan a la WBA a degradarlo a 'campeón en receso' (Broward County Sheriff's Office via AP)

Pero no todo ha sido boxeo para Davis. Su regreso quedó en suspenso tras la apertura de una investigación judicial en Miami Gardens, Florida, con cargos por presunta agresión, privación ilegítima de libertad e intento de secuestro, según informaron las autoridades locales.

Estos problemas legales llevaron a la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) a degradarlo al estatus de “campeón en receso”.

El desafío de cambiar la historia

La posible revancha entre Davis
La posible revancha entre Davis y Cruz representa una oportunidad única para que el mexicano se consolide como referente global de los superligeros (AFP)

La posible revancha entre Davis y Cruz no es solo una pelea más: es un duelo con historia, cuentas pendientes y mucho en juego. Para Davis, representa la posibilidad de resurgir y recobrar su prestigio internacional. Para Cruz, el paso definitivo para consolidarse como figura central de los superligeros y soñar con el título absoluto.

El mundo del boxeo sigue de cerca cada paso de esta negociación. Si el acuerdo se concreta, el ring será escenario de un choque de estilos, ambiciones y legados. Solo uno saldrá reforzado; el otro deberá replantear su futuro en una división marcada por la rivalidad y el recambio generacional. La cuenta regresiva ya empezó.

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