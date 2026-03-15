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Gimnasia de La Plata recibirá a Independiente Rivadavia por la fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Lobo abrirá la jornada del domingo a las 15:15. A las 22, Tigre-Argentinos Juniors

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La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional tiene su continuidad este domingo con encuentros de alto calibre. Gimnasia de La Plata abrirá la jornada frente a Independiente Rivadavia desde las 15:15. Luego, Belgrano y Talleres animarán su clásico, River Plate se medirá con Sarmiento y Boca Juniors visitará a Unión. En el cierre de la jornada, Tigre recibirá a Argentinos Juniors desde las 22.

GIMNASIA LA PLATA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Gimnasia recibirá a Independiente Rivadavia
Gimnasia recibirá a Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro tendrá lugar en el estadio Juan Carmelo Zerillo desde las 15:15. El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer y la televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Lobo se consolidó en el quinto puesto de la Zona B tras vencer 2-1 a Banfield como visitante por la décima fecha del certamen. La victoria del equipo platense se definió con goles de Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto –hijo de Guillermo Barros Schelotto–. Tras este partido, Gimnasia acumula 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y tres derrotas), cifra que lo mantiene entre los principales puestos de su grupo.

La Lepra mendocina sufrió una derrota por 2 a 1 frente a Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini en la décima fecha del Torneo Apertura, pero se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos debido a la ventaja acumulada en las jornadas previas. En un partido donde el equipo mendocino mostró mayor iniciativa y control del juego, la visita capitalizó sus oportunidades y se quedó con los tres puntos.

Posibles formaciones:

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

  • ESTADIO: Juan Carmelo Zerillo
  • ÁRBITRO: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Diego Ceballos
  • TV: TNT Sports Premium
  • HORA: 15:15

TIGRE VS ARGENTINOS JUNIORS

Tigre y Argentinos Juniors, cara
Tigre y Argentinos Juniors, cara a cara

Tigre enfrentará a Argentinos Juniors en el estadio Monumental de Victoria a las 22:00 por el Torneo Apertura 2026. El encargado de impartir justicia será Edgardo Zamora y la televisación correrá por cuenta de ESPN Premium.

Para el equipo local, el compromiso es clave, ya que después de cuatro partidos consecutivos sin victorias, la necesidad de sumar se vuelve prioritaria para continuar cerca de los primeros puestos del Grupo B. En la fecha previa, Tigre empató 1-1 con Vélez y acumula 16 puntos, lo que lo mantiene en la segunda posición de la zona.

Argentinos Juniors, que viene de igualar 0-0 con Rosario Central, ocupa el puesto 11 con nueve puntos y buscará acortar distancia respecto a los lugares de clasificación a los octavos de final del certamen.

Posibles formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Tiago Serrago, Santiago López; David Romero y Nacho Russo. DT: Diego Dabove.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

  • ESTADIO: Jose Dellagiovanna
  • ÁRBITRO: Edgardo Zamora
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • TV: ESPN Premium
  • HORA: 22:00

LA TABLA DE POSICIONES

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