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Belgrano y Talleres se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Córdoba: hora, TV y formaciones

El Pirata recibirá a la T desde las 17:30. Transmitirá TNT Sports Premium

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Belgrano y Talleres, cara a
Belgrano y Talleres, cara a cara en una nueva edición del clásico de Córdoba
                                                 

Belgrano recibirá a Talleres en una nueva edición del clásico de Córdoba. En un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Pirata hará de local frente a la T en el Gigante de Alberdi desde las 17:30. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports Premium.

Luego de una semana vibrante en Córdoba, en la que Talleres se midió con Instituto y Belgrano hizo lo propio con Estudiantes de Río Cuarto, la provincia volverá sentir el calor de un apasionante clásico.

El Pirata tuvo un buen arranque en el certamen. En el debut le ganó por 2 a 1 a Rosario Central, luego empató 1-1 con Tigre y 0-0 con Argentinos Juniors. Tras eso ganó tres de los siguientes cuatro partidos (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán) siendo la igualdad con Defensa y Justicia a último minuto la que le impidió cosechar otro triunfo. Sin embargo, su envión se vio interrumpido en la fecha 8 cuando Huracán le propinó su primera derrota al vencerlo por 3-1, lo que lo dejó sin invicto.

Los dirigidos por Carlos Tevez, en cambio, ganó en la primera fecha ante Newell´s por 2-1, pero tuvo que esperar hasta la quinta jornada para volver a sumar de a tres cuando pudo reponerse ante Gimnasia de Mendoza, tras dos derrotas consecutivas (Vélez Sarsfield y Platense) y un empate con Lanús. Luego, le ganó a Rosario Central, perdió con Central Córdoba de Santiago del Estero e igualó 0-0 con San Lorenzo.

El duelo será la oportunidad perfecta para que se rompa la tendencias de empates en el derby cordobés. Las estadísticas indican que los últimos seis enfrentamientos terminaron en igualdad, siendo el 3-0 que Talleres le propinó a Belgrano en 2018 la última vez que hubo un bando vencedor.

De todos modos, el pasado 5 de octubre de 2025, Talleres extendió a 24 años su invicto frente a Belgrano en el clásico cordobés de Primera División, tras empatar 0-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La serie comenzó en 2002, cuando Talleres se impuso por 3-1, y desde entonces acumula 12 partidos sin perder ante su clásico rival en la máxima categoría, con un registro de tres triunfos y nueve empates.

Durante los últimos 24 años, ambos clubes estuvieron varias temporadas fuera de la Primera División, con un regreso al mayor nivel recién en 2017, tras 15 años. En ese intervalo, también se jugaron ocho encuentros en la segunda división, cuyos tres cotejos más recientes terminaron en igualdad.

Posibles formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alex Vigo; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza, Giovani Baroni; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Gigante de Alberdi

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17:30

TV: TNT Sports Premium

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y LA ANUAL

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