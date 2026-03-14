Deportes

Tres argentinos van por el título en el circuito Challenger: Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri

Además de Guido Andreozzi, que jugará la final de dobles en el Masters 1000 de Indian Wells, otros tres tenistas nacionales buscarán levantar un trofeo este domingo en el segundo escalón del circuito profesional

Guardar
Mariano Navone, Marco Trungelliti y
Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri

A la par de la ilusión de Guido Andreozzi en dobles del Masters 1000 de Indian Wells -donde, junto al francés Manuel Guinard, disputará el título más trascendente de su carrera-, tres tenistas argentinos afrontarán un domingo cargado de ilusión con la posibilidad de levantar títulos en el circuito ATP Challenger: Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri.

En el 175 de Cap Cana, en República Dominicana, Navone (79° del ranking mundial) protagonizó un partidazo ante el belga Alexander Blockx (97°), una de las caras nuevas del circuito, a quien venció por 3-6, 6-3 y 7-6 (3) tras casi tres horas de juego.

El oriundo de 9 de Julio alcanzó así su primera final sobre canchas rápidas de cemento. Su última vez en la definición de un título fue en noviembre del año pasado, cuando se coronó en el Challenger de Lima al derrotar al italiano Marco Cecchinato.

La Nave, que había iniciado la temporada con tres derrotas consecutivas y apenas dos triunfos en total, arribó al certamen dominicano con pocas certezas y en una superficie que no suele favorecerlo. Logró remontar ante el local Nick Hardt (612°) en el debut, y luego superó al japonés Shintaro Mochizuki (130°) y al francés Valentin Royer (60°)antes de imponerse en el intenso duelo ante Block.

Ese recorrido no solo lo depositó en la final, sino que además lo proyecta nuevamente hacia el Top 70 del ranking en vivo, una señal alentadora para un jugador que recuperar terreno en el circuito mayor.

Este domingo, desde las 18:00 (hora argentina), Navone se medirá con el italiano Mattia Bellucci (94°) que en la otra semifinal derrotó al australiano Adam Walton (91°).

Mariano Navone va por la
Mariano Navone va por la coronación en Cap Cana

Marco Trungelliti y un destino especial

Marco Trungelliti (132°) sigue escribiendo su historia en el circuito. El santiagueño de 36 años se instaló nuevamente en una final en un destino que ya le resulta entrañable: Ruanda.

En 2024, El Hombre Qualy tomó una decisión tan inesperada como fascinante: viajar a un torneo nuevo y lejano con dos anhelos personales: degustar el célebre café local y permitirle a su madre conocer África. Aquella aventura terminó en éxito: alcanzó la final del Challenger de Kigali I y, una semana más tarde, se coronó campeón en la segunda edición del certamen.

Kigali parece sentarle bien a Trungelliti. Con tres triunfos en el bolsillo -dos de ellos definidos en el tercer set-, este sábado superó al checo Zdenek Kolar (197°) por 6-3 y 6-3 y se instaló nuevamente en la instancia decisiva.

Con un impresionante registro de 15 victorias y apenas dos derrotas en Ruanda, Trungelliti enfrentará a Marco Cecchinato (225°) desde las 06:00 de la Argentina. Una victoria podría impulsarlo hacia el Top 120 del ranking mundial.

Marco Trungelliti, a paso firme
Marco Trungelliti, a paso firme en Kigali

Genaro Olivieri sueña en Chile

Más cerca de casa, en Chile, Genaro Olivieri (226°) completó el trío argentino que buscará un título este domingo. El tenista de Bragado, de 27 años, firmó una gran remontada al derrotar al brasileño Thiago Monteiro (232°) por 3-6, 6-4 y 7-5 para avanzar a la final del Challenger 75 de Santiago.

Su recorrido en suelo trasandino comenzó con un triunfo ante el carioca Gustavo Heide (301°) continuó frente a su compatriota Andrea Collarini (228°) y luego ante el estadounidense Nicolás Moreno de Alborán (633°), antes de sellar su valiosa victoria en semifinales.

En busca de su primer título desde noviembre de 2022, Olivieri enfrentará al portugués Henrique Rocha (169°). El encuentro está previsto para las 16:00 (hora argentina) y podrá seguirse a través de Challenger TV.

Genaro Olivieri va por el
Genaro Olivieri va por el título en Chile

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallenger TourMariano NavoneMarco TrungellitiGenaro OlivieritenisDeporte-argentino

Últimas Noticias

Sin Lionel Messi, Inter Miami empata contra Charlotte FC por la MLS

Las Garzas intentan treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Televisa Apple TV

Sin Lionel Messi, Inter Miami

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino de Alpine mejoró su rendimiento el sábado y buscará pelear por los puntos en la carrera principal de este domingo

Franco Colapinto largará desde la

Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio y sorprendió con su impactante físico a los 48 años

El ex futbolista francés causó furor en redes sociales al mostrar su rutina de ejercicios junto a su pareja Andrea Rajacic

Thierry Henry mostró su exigente

Tras la victoria del líder Vélez ante Platense, Rosario Central recibe a Banfield por el Torneo Apertura

El Canalla se mide en el Gigante de Arroyito ante el Taladro en busca de la cima de la Zona B, luego de que el Fortín venció al Calamar

Tras la victoria del líder

La Fórmula 1 anunció la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

La máxima categoría de automovilismo hizo pública la decisión y dejará un vacío en el calendario durante el mes de abril

La Fórmula 1 anunció la
DEPORTES
Franco Colapinto largará desde la

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Lionel Messi, Inter Miami empata contra Charlotte FC por la MLS

Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio y sorprendió con su impactante físico a los 48 años

Vélez vence a Platense en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura

La Fórmula 1 anunció la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

TELESHOW
El tierno saludo de cumpleaños

El tierno saludo de cumpleaños que le dedicó Agustina Cherri a su hija Muna Pauls: “El milagro de la vida”

Tras conquistar Lollapalooza, Paulo Londra contó cómo vive la llegada de su tercera hija: “Recién ayer pude dormir bien”

Santiago del Moro anunció cuándo ingresará la reemplazante de Carmiña a Gran Hermano: sus enigmáticos posteos

Las mejores fotos del divertido viaje de Emilia Attias y su hija Gina a Nueva York: “Mano a mano”

El terrible accidente del ex Gran Hermano Lisandro Navarro con un perro: “17 puntitos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno boliviano estimó en

El Gobierno boliviano estimó en más de 15 millones de dólares los bienes incautados tras la captura del narco Sebastián Marset

Panamá bajo alerta climática por sensación térmica extrema y fuerte oleaje

Irán lanzó ataques con drones contra sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Estudio alerta sobre deterioro del Pacífico panameño por sobrepesca, especies invasoras y residuos