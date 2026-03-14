Deportes

La impactante cifra millonaria en deudas que tiene el Manchester United: los cinco futbolistas que buscará vender

El equipo inglés atraviesa un preocupante momento financiero en el que está obligado a recaudar dinero a partir de ventas

Guardar
Manchester United afronta un incierto
Manchester United afronta un incierto panorama por su preocupante situación financiera (REUTERS/Phil Noble)

Manchester United está atravesando una de las décadas más complejas de toda su historia. En medio de múltiples proyectos de entrenadores que fracasaron, la institución de Inglaterra quedó envuelta en múltiples polémicas por su frágil estabilidad financiera, a pesar de que hubo un cambio de propietarios en los últimos años. El club invirtió millones en futbolistas que no dieron resultados y se enfrenta a un adverso panorama al tener una impactante deuda en transferencias que todavía no pagó.

Según informó el portal británico The Sun, el Manchester United tiene un saldo pendiente de 422 millones de libras (más de 550 millones de dólares) en concepto de traspasos, de los cuales 238 millones vencen en el presente año financiero. Más allá de que los actuales propietarios (INEOS) realizaron fuertes recortes de empleados —más de 500 puestos entre 2024 y 2025— y de presupuestos, la entidad se mantiene en una delicada situación económica.

Paralelamente, el club puso en marcha una limpieza interna en el plantel masculino, apostando por la salida de jugadores emblemáticos y la reducción de salarios elevados para adaptarse a la nueva realidad financiera. En este contexto, existe una lista de cinco nombres que podrían abandonar el plantel: Rasmus Højlund (fichado por 77 millones de euros), Joshua Zirkzee (42 millones), Manuel Ugarte (50 millones), André Onana (50 millones) y Mason Mount (67 millones). ¿El detalle? Todos llegaron en la gestión del entrenador neerlandés Erik Ten Hag.

En las últimos cinco temporadas,
En las últimos cinco temporadas, el Manchester United tiene un balance negativo en el apartado de fichajes superior a los 800 millones de euros (REUTERS/Phil Noble)

Según cifras del portal especializado Transfermarkt, este quinteto suma una inversión superior a los 280 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad es prácticamente imposible de recuperar, al punto de que ni siquiera podría recaudar la mitad de lo que gastó. Esto se relaciona con la enorme devaluación que tuvieron los futbolistas, quienes estuvieron lejos de alcanzar un nivel destacado. En las últimas cinco temporadas, el Manchester United tiene un balance negativo en el apartado de fichajes superior a los 800 millones de euros

Durante el verano precedente, la directiva permitió la salida —ya sea mediante venta o cesión— de futbolistas destacados como el argentino Alejandro Garnacho, Antony, Marcus Rashford y Jadon Sancho. Estos últimos, que tenían los sueldos más altos del equipo, fueron cedidos a otros clubes.

Figuras como Harry Maguire, de 33 años, representan un dilema: su presencia en la defensa resulta importante cuando está en plenitud física, pero el elevado salario y la edad condicionan su posible permanencia. El portal mencionado informó que el club estaría evaluando una extensión de contrato por 12 meses con reducción salarial, aunque no descarta la posibilidad de que el experimentado central opte por salir.

Otros casos emblemáticos son los de Luke Shaw, cuya continuidad pende de un hilo debido a sus reiteradas lesiones, y el arquero Altay Bayindir, quien podría buscar traspaso para ocupar la titularidad en otro club. Uno de los pesos pesados que ya confirmó que no renovará su vínculo con los Red Devils es Casemiro, que podría recalar en el Inter Miami de Lionel Messi.

Sir Jim Ratcliffe, dueño del
Sir Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, adquirió el 27.7% de las acciones del club el 20 de febrero de 2024 a cambio de 1000 millones de libras (AP Foto/Dave Thompson)

A pesar de que la situación financiera es preocupante y mantiene en vilo a Inglaterra, Manchester United logró enderezar el rumbo futbolístico después de varias temporadas con pésimos resultados. Luego de la salida de Ruben Amorin y el arribo de Michael Carrick como director técnico, los Red Devils se asentaron en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League en la tabla de posiciones de la Premier League.

En el marco de la 30ª jornada, el Manchester United se ubica en la tercera posición con 51 unidades, mismas que el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez. Por debajo se ubican el Chelsea y el Liverpool, ambos con 48, quienes están cerca en la lucha por el ingreso al certamen internacional. No obstante, la lucha por el título está lejos: Arsenal lidera con 67 puntos y el Manchester City lo sigue con 60.

Más allá del correcto presente en la Premier, los Red Devils ya quedaron eliminados de la FA Cup y de la Carabao Cup, por lo que terminarán una temporada más sin sumar títulos. Su próximo partido será clave en la pelea por entrar a la Champions, ya que recibirá en el Old Trafford al Aston Villa el domingo 15 de marzo a partir de las 11:00 (hora argentina).

Temas Relacionados

Manchester UnitedPremier LeagueCasemiroHarry MaguireAndré OnanaManuel UgarteMichael Carrick

Últimas Noticias

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Desde las 20.30, por Apple TV

Lionel Messi buscará su gol

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino de Alpine mejoró su rendimiento el sábado y buscará pelear por los puntos en la carrera principal de este domingo

Franco Colapinto largará desde la

Escándalo en el fútbol femenino: el seleccionador de Luxemburgo fue despedido por enviar “mensajes inapropiados” a sus jugadoras

La Federación Luxemburguesa de Fútbol decidió remover de su cargo a Daniel Santos tras recibir denuncias formales

Escándalo en el fútbol femenino:

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

La estrella mundial del cine subrayó la importancia de fusionar presentación, carisma y técnica para que los atletas convenzan tanto al jurado como al público

“No basta con tener un

El argentino Kevin Vallejos protagonizará la pelea estela de la UFC: horarios, TV y cartelera completa

El Chino será el segundo luchador argentino en la historia de la compañía en encabezar una velada

El argentino Kevin Vallejos protagonizará
DEPORTES
Lionel Messi buscará su gol

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en el fútbol femenino: el seleccionador de Luxemburgo fue despedido por enviar “mensajes inapropiados” a sus jugadoras

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

El argentino Kevin Vallejos protagonizará la pelea estela de la UFC: horarios, TV y cartelera completa

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: “Amo Buenos Aires con toda mi alma”

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

INFOBAE AMÉRICA

Google destinará mil millones de

Google destinará mil millones de dólares a centros de datos en un estado de EEUU ante el aumento de la demanda de IA

Empresas endeudadas, familias al límite y tasas récord: la presión financiera que sacude la economía brasileña rumbo a las elecciones

Gobierno panameño ajusta requisitos del permiso de protección humanitaria

Israel destruyó un centro de investigación espacial clave del régimen iraní en Teherán

Hondureño se viraliza en tik tok por hacer un retrato de Nayib Bukele con un compás