La impactante cifra millonaria en deudas que tiene el Manchester United: los cinco futbolistas que buscará vender

Manchester United afronta un incierto panorama por su preocupante situación financiera (REUTERS/Phil Noble)

Manchester United está atravesando una de las décadas más complejas de toda su historia. En medio de múltiples proyectos de entrenadores que fracasaron, la institución de Inglaterra quedó envuelta en múltiples polémicas por su frágil estabilidad financiera, a pesar de que hubo un cambio de propietarios en los últimos años. El club invirtió millones en futbolistas que no dieron resultados y se enfrenta a un adverso panorama al tener una impactante deuda en transferencias que todavía no pagó.

Según informó el portal británico The Sun, el Manchester United tiene un saldo pendiente de 422 millones de libras (más de 550 millones de dólares) en concepto de traspasos, de los cuales 238 millones vencen en el presente año financiero. Más allá de que los actuales propietarios (INEOS) realizaron fuertes recortes de empleados —más de 500 puestos entre 2024 y 2025— y de presupuestos, la entidad se mantiene en una delicada situación económica.

Paralelamente, el club puso en marcha una limpieza interna en el plantel masculino, apostando por la salida de jugadores emblemáticos y la reducción de salarios elevados para adaptarse a la nueva realidad financiera. En este contexto, existe una lista de cinco nombres que podrían abandonar el plantel: Rasmus Højlund (fichado por 77 millones de euros), Joshua Zirkzee (42 millones), Manuel Ugarte (50 millones), André Onana (50 millones) y Mason Mount (67 millones). ¿El detalle? Todos llegaron en la gestión del entrenador neerlandés Erik Ten Hag.

En las últimos cinco temporadas, el Manchester United tiene un balance negativo en el apartado de fichajes superior a los 800 millones de euros (REUTERS/Phil Noble)

Según cifras del portal especializado Transfermarkt, este quinteto suma una inversión superior a los 280 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad es prácticamente imposible de recuperar, al punto de que ni siquiera podría recaudar la mitad de lo que gastó. Esto se relaciona con la enorme devaluación que tuvieron los futbolistas, quienes estuvieron lejos de alcanzar un nivel destacado. En las últimas cinco temporadas, el Manchester United tiene un balance negativo en el apartado de fichajes superior a los 800 millones de euros

Durante el verano precedente, la directiva permitió la salida —ya sea mediante venta o cesión— de futbolistas destacados como el argentino Alejandro Garnacho, Antony, Marcus Rashford y Jadon Sancho. Estos últimos, que tenían los sueldos más altos del equipo, fueron cedidos a otros clubes.

Figuras como Harry Maguire, de 33 años, representan un dilema: su presencia en la defensa resulta importante cuando está en plenitud física, pero el elevado salario y la edad condicionan su posible permanencia. El portal mencionado informó que el club estaría evaluando una extensión de contrato por 12 meses con reducción salarial, aunque no descarta la posibilidad de que el experimentado central opte por salir.

Otros casos emblemáticos son los de Luke Shaw, cuya continuidad pende de un hilo debido a sus reiteradas lesiones, y el arquero Altay Bayindir, quien podría buscar traspaso para ocupar la titularidad en otro club. Uno de los pesos pesados que ya confirmó que no renovará su vínculo con los Red Devils es Casemiro, que podría recalar en el Inter Miami de Lionel Messi.

Sir Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, adquirió el 27.7% de las acciones del club el 20 de febrero de 2024 a cambio de 1000 millones de libras (AP Foto/Dave Thompson)

A pesar de que la situación financiera es preocupante y mantiene en vilo a Inglaterra, Manchester United logró enderezar el rumbo futbolístico después de varias temporadas con pésimos resultados. Luego de la salida de Ruben Amorin y el arribo de Michael Carrick como director técnico, los Red Devils se asentaron en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League en la tabla de posiciones de la Premier League.

En el marco de la 30ª jornada, el Manchester United se ubica en la tercera posición con 51 unidades, mismas que el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez. Por debajo se ubican el Chelsea y el Liverpool, ambos con 48, quienes están cerca en la lucha por el ingreso al certamen internacional. No obstante, la lucha por el título está lejos: Arsenal lidera con 67 puntos y el Manchester City lo sigue con 60.

Más allá del correcto presente en la Premier, los Red Devils ya quedaron eliminados de la FA Cup y de la Carabao Cup, por lo que terminarán una temporada más sin sumar títulos. Su próximo partido será clave en la pelea por entrar a la Champions, ya que recibirá en el Old Trafford al Aston Villa el domingo 15 de marzo a partir de las 11:00 (hora argentina).