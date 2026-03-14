Juan Estévez avanzó a la final del M15 de La Plata y buscará el título ante el brasileño Bruno Fernandez

Juan Estévez, de 20 años, sigue creciendo en el circuito

El circuito profesional de la ITF Men’s World Tennis Tour tuvo una jornada con protagonismo argentino en el M15 de La Plata, donde Juan Estévez dio un paso decisivo rumbo al título al vencer a su compatriota Lucio Ratti por 7-6 (0) y 6-2 en una de las llaves de semifinales.

El jugador nacido en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo fue superior y accedió a la final del certamen. Su rival en busca del trofeo será el brasileño Bruno Fernandez.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y cambiante en el primer set. Estévez (438° en el ranking de la ATP) consiguió el primer quiebre en el cuarto juego, pero Ratti (548°) reaccionó: recuperó el break enseguida y desniveló en el séptimo game al imponerse nuevamente en el turno de servicio de su rival.

Durante ese tramo, Ratti exhibió un nivel sólido y generó intercambios largos que exigieron al máximo a su rival. Sin embargo, Estévez supo manejar los momentos de mayor presión y quebró cuando su adversario servía para llevarse el set.

Así llegaron al tie break, donde Estévez marcó una diferencia contundente: dominó de principio a fin y lo cerró por 7-0 ante un rival desbordado y sin respuestas.

Juan Estévez buscará un nuevo título M15

Ese golpe anímico terminó siendo decisivo en el desarrollo del partido. En el segundo set, el tenista de 25 de Mayo mostró su mejor versión, se adueñó del control del juego y comenzó a imponer su potencia desde la línea de base.

Luego de salvar tres breaks en contra en el quinto juego, Estévez se quedó con el turno de servicio de su rival en dos ocasiones consecutivas y, luego, administró la ventaja con solidez.

Ratti intentó reaccionar, pero Estévez mostró templanza y oportunismo. Con autoridad y sin fisuras en su saque, el bonaerense de 20 años selló el triunfo y aseguró su lugar en la definición del torneo.

En la otra semifinal, el brasileño Bruno Fernandez (704°) protagonizó una remontada y eliminó al argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez (522°).

El encuentro comenzó favorable para el local, que se llevó el primer set. Sin embargo, Fernandez reaccionó en la segunda manga y fue muy superior en el parcial decisivo. Así selló la victoria por 2-6, 6-4 y 6-1 sobre Rodríguez, ganador del M15 de Jujuy el año pasado.

De esta manera, la final en la capital bonaerense será un duelo entre Argentina y Brasil. Estévez tendrá la oportunidad de conquistar un nuevo título M15 (levantó el trofeo en Azul en 2025) y confirmar el crecimiento que viene mostrando en los últimos meses: es el actual líder del ranking de la Beca Galperín al Mérito, cuya primera edición -el año pasado- premió a Lautaro Midón y a Juan Manuel La Serna con el primer y segundo puesto, respectivamente.

El brasileño Bruno Fernandez será el otro finalista en La Plata

En su camino hacia la definición, Estévez tuvo actuaciones convincentes y capacidad para imponerse en los momentos decisivos de cada partido, un detalle que suele marcar la diferencia en escenarios donde los márgenes suelen ser mínimos.

El M15 de La Plata se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club La Plata y reparte USD 15 mil en premios. Este domingo, desde las 14, la final será transmitida por DeporTV y el canal de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en YouTube.