Fue campeón del fútbol argentino, desembarcó en España y la prensa local lo catalogó como “el nuevo Di María”

Ignacio Schor, jugador del Ceuta de España. Al ex delantero de Platense lo llaman el "nuevo Di María" (Instagram)

El recorrido de Ignacio Schor en el fútbol dio un giro notable en menos de un año. Tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense, el extremo argentino desembarcó en la competencia española. Un mes después de su llegada, la prensa local ya lo comparó con Ángel Di María, señalan similitudes que van más allá de la posición en el campo de juego.

El apodo de “el nuevo Di María” surgió tras una entrevista concedida por Schor al diario Marca, en la que el propio jugador reconoció cuál es su mayor referente futbolístico. El argentino confesó: “Siempre me fijé en Di María, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale; siempre en jugadores verticales. Pero sobre todo Di María; siempre me marcó en los clubes en los que jugó y en la selección argentina también”. La prensa española se apropió de esa declaración y subrayó el paralelismo entre ambos por su condición de extremo, además resaltaron la proyección del joven atacante del Ceuta.

El salto a Europa significó un reto en varios aspectos para Schor. El argentino firmó con la AD Ceuta hasta junio de 2027, en un equipo que actualmente pelea por acercarse a los puestos de ascenso en la Segunda División. Su adaptación, sin embargo, no ha sido inmediata. Sumó 54 minutos a lo largo de tres encuentros, situación que el propio futbolista atribuye a las diferencias de calendario y ritmo entre Argentina y España. “Los partidos tienen otro ritmo y otra velocidad que no hay en Argentina. Espero seguir agarrando el ritmo necesario para poder entrar en el once titular”, explicó el extremo durante la entrevista.

La llegada de Schor a Ceuta se produjo en un club que atraviesa su mejor temporada histórica. El equipo ocupa la octava posición de la liga y acumula 44 unidades, mientras observa al Racing de Santander, líder del campeonato con 56 puntos, desde cierta distancia. En ese marco, la presión por adaptarse y responder a las expectativas crece, aunque el jugador no pierde la calma y se enfoca en integrarse al grupo y al estilo de juego español.

Ignacio Schor en acción con el Ceuta, en la Segunda División de España

La historia reciente de Schor está marcada por momentos determinantes. El penal que convirtió frente a River Plate no solo le otorgó la clasificación a semifinales a Platense en el Apertura 2025, sino que también consolidó su figura en el fútbol argentino. El atacante recordó ese instante como uno de los más intensos de su trayectoria: “Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera porque la pelota entró, si no hubiese sido uno de los más feos, pero el fútbol es así, un centímetro marca las diferencias y te puede cambiar todo. Fue increíble porque le ganamos a River. Yo no sabía que me iba a tocar ese penal a mí, me tocó el quinto para ganar y no son coincidencia”.

Ignacio Schor también rememoró su experiencia en un partido benéfico con la camiseta de Newell’s, ocasión que le permitió compartir cancha con Lionel Messi en Miami. “Fue un momento único en mi vida, verlo jugar en la misma cancha, tan cerca te das cuenta que es el mejor jugador del mundo. Verlo en directo es mejor todavía”, relató el delantero para el diario MARCA, en admiración por el astro rosarino.

El futbolista describió su estilo en el campo como enérgico y versátil, con preferencia por desbordar por ambas bandas, aunque últimamente se desempeñó también como delantero centro. “Me gusta aportar energía y velocidad. Puedo correr todo el partido por el carril y ojalá acá en España pueda aportar muchas cosas”, afirmó Schor. No obstante, reconoció que esa energía a veces le juega en contra a la hora de definir o dar el último pase.

Ignacio Schor fue campeón con Platense en el Torneo Apertura 2025 (Instagram)

Por su parte, el proceso de adaptación a Ceuta resultó positivo en lo personal. Schor destacó la calidez del entorno y la recepción que le brindaron desde su llegada: “Es una ciudad muy acogedora, muy familiar, si ven que viene de afuera te tratan como si fueras de acá y desde el primer día me siento muy bien”. La transición deportiva, sin embargo, requiere tiempo y trabajo, sobre todo por la diferencia de ritmo y exigencia entre las ligas de ambos países.

Ignacio Schor, a sus 25 años, encara el desafío de consolidarse en el fútbol europeo y responder a la etiqueta del “nuevo Di María” que le adjudicó la prensa española. El ex Platense, protagonista de una temporada inolvidable en Argentina, ahora busca ganarse un lugar en el Ceuta y demostrar que las comparaciones no son casualidad. Su historia reciente cruza consagración, adaptación y sueños cumplidos, en un presente que lo encuentra decidido a dejar una huella en la Segunda División de España.