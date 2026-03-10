Deportes

Recibió insultos de los hinchas rivales por su físico, anotó un espectacular gol de chilena y su festejo se hizo viral

Caio, atacante del Palmas del Campeonato de Tocantins, dio la nota del fin de semana en un estadual brasileño

Delantero brasileño convierte un gol y le muestra la panza a los hinchas

Un espectacular gol de chilena de Caio, delantero del Palmas, desató la ovación de la multitud tras mostrar su barriga en la celebración, aunque su equipo terminó descendiendo al Campeonato de Tocantins 2026. La acción sucedió durante el partido contra Bela Vista, donde Palmas perdió 5-2.

El apodo “X-TUDO” (que quiere decir “todo” o “pancita”) se escuchó desde las gradas mientras Caio festejaba el tanto, que llegó en el minuto 50, cuando Palmas ya caía 5-1. El delantero, de 21 años, había recibido críticas de la afición por su condición física tras ingresar en el segundo tiempo y estuvo siete meses fuera de las canchas antes de este partido.

Caio, en entrevista con Esporte Mais TV, minimizó las críticas y expresó su agradecimiento por volver a marcar: “Le doy gracias a Dios por darme esta meta. Entrené toda la semana con un solo propósito: ‘Jugar por mí mismo, hacerme un nombre’”. También destacó el apoyo de los hinchas y expresó: “Ahora que vuelvo, Dios me ha regalado este gol. Esta afición es maravillosa; pase lo que pase dentro y fuera de la cancha, tenemos que venir aquí y hacer nuestro trabajo”.

La temporada finalizó con el descenso de Palmas, obligando al club a disputar la Segunda División la próxima campaña. Caio cuenta con experiencia previa en las divisiones juveniles de Ska Brasil y Mauá, con seis goles en sub-17 y uno en sub-20. Esta fue una de las imágenes más destacadas del fin de semana en el fútbol brasileño, junto a la gresca generalizada que protagonizaron Atlético Mineiro y Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro, y culminó con 23 expulsados.

Los cuatro equipos clasificados a las semifinales del Campeonato Tocantinense 2026 fueron Tocantinopolis, Uniao Carmolandense, Gurupi y Capital FC. Palmas bajó a la segunda división estadual junto a Guarai SC, producto de sus cuatro derrotas, dos empates y solamente un triunfo. Actualmente, el campeonato se disputa en dos divisiones, con la Primera División compuesta por diez equipos y la Segunda por cinco. El sistema de ascenso y descenso se mantiene, y el torneo se caracteriza por su competitividad y alternancia de campeones.

El Campeonato de Tocantins, el más nuevo de los 26 estados de Brasil, se disputa desde el año 1989 (en 1993 pasó a ser profesional) y tiene justamente como máximo exponente histórico al Palmas, que obtuvo 8 títulos (seguido por Tocantinópolis y Gurupi, con 7 y 6, respectivamente). El certamen permite clasificar a la Copa de Brasil y ascensos a la Serie D de Brasil.

