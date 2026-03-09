Deportes

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

El defensor del Manchester United destacó el acompañamiento de sus compañeros como un pilar emocional tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió a principios de 2025

Licha Martínez recibió las visitas del Dibu y Alexis Mac Allister cuando sufrió la lesión en la rodilla

La solidaridad y el compañerismo dentro de la selección argentina quedaron reflejados de manera contundente en el relato de Lisandro Martínez. Durante una entrevista para DSports, el defensor central del Manchester United compartió cómo sus compañeros inmediatamente fueron a acompañarlo cuando enfrentó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero de 2025.

La lesión que sufrió marcó un antes y un después en la carrera de Licha. “Fue una de las situaciones más bravas. Necesité ayuda de todos, sin ellos no hubiese sido fácil. Tenés que empezar de cero otra vez. Aparecieron en mi casa el Dibu y Mac Allister para apoyarme”, relató. Ese gesto espontáneo de sus compañeros evidenció la profundidad de los lazos que unen al grupo nacional tanto dentro como fuera del campo de juego.

“Eso muestra lo que somos en la Selección, cómo uno se cuida con el otro. Me mandó un mensaje el Dibu. Me dijo: ‘Voy para tu casa’. Y cuando llegó me dijo: ‘Mirá que va a venir Mac Allister también’. ‘Ah bueno, manejalo vos’, le dije. Fue muy lindo ese momento”, amplió.

Incluso el defensor, destacó el papel que cumple el conjunto argentino con sus jugadoras y la manera de transmitir herramientas que atribuyen a la unión del equipo: “En el cuerpo técnico de la selección se comportan como humanos. Dejan de lado el rol de entrenador o preparador físico y son compañeros; eso es lo lindo que fuimos creando como grupo”.

El defensor central compartió sus sensaciones sobre los líderes del conjunto nacional

El liderazgo de Lionel Messi es otro de los aspectos que Licha considera central dentro de la Selección. Al referirse a las virtudes del capitán, el defensor afirmó: “Creo que Leo tiene una cosa que es difícil de conseguir: la templanza. El equilibrio, la tranquilidad en los momentos de máxima tensión como por ejemplo contra México. Lo difícil lo simplifica todo y eso habla de él. Es un ejemplo con sus acciones”. El futbolista explicó que la actitud y la serenidad del astro argentino durante los pasajes clave de los partidos funcionan como guía y ejemplo para el resto del plantel.

El exfutbolista de Defensa y Justicia también valoró la capacidad de conducción de Lionel Scaloni y Walter Samuel. “Ellos fueron jugadores y ahora son líderes. Cuando hay tensión o presión, ahí se ven los verdaderos líderes”, expresó el zaguero, quien reconoce en el cuerpo técnico un pilar fundamental en el desarrollo y la construcción de un grupo sólido que alcanzó inolvidables logros.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, a menos de cien días del debut de la selección argentina ante Argelia, el campeón del mundo se mostró motivado ante los retos que se avecinan y destacó la importancia de enfocarse en la preparación. “Argentina en el Mundial va a ser un equipo que represente al hincha. Pensar en posibles rivales no sirve, tenemos que prepararnos de la mejor manera. España juega bien, Francia siempre es candidata. Brasil está bien”, afirmó. Martínez también subrayó que la meta es llegar en las mejores condiciones al torneo y que la solidez del grupo será determinante frente a las potencias del fútbol internacional.

Lisandro Martínez aguarda por volver
Lisandro Martínez aguarda por volver a sumar minutos con el United tras una molestia en el sóleo (REUTERS/Phil Noble)

En cuanto a su presente en el Manchester United, Lisandro Martínez fue autocrítico sobre las últimas temporadas del club inglés. “Sabemos muy bien las expectativas de la gente. Estos años no salieron de la mejor manera, pero tratamos de dar lo mejor y tener esa consistencia para representar al equipo como se merece”, señaló. El defensor entiende que la exigencia en los Diablos Rojos es máxima y que cada partido representa una prueba para el plantel. “Al United todos le quieren ganar, siempre dejan algo extra contra nosotros”, sostuvo, y agregó que la responsabilidad de vestir esa camiseta implica un compromiso diario que solo se puede asumir con entrega total.

En el aspecto deportivo, el defensor central atraviesa una seguidilla de tres partidos sin poder jugar con el Manchester United debido a una molestia física en el sóleo, aunque es una situación leve. El último encuentro del equipo, bajo la dirección de Michael Carrick, finalizó con una derrota 2-1 ante el Newcastle y reflejó la falta del argentino en cancha. Anteriormente, se ausentó en el triunfo ante el Everton y en la victoria por 2-1 frente al Crystal Palace. El próximo compromiso de los Diablos Rojos será ante el Aston Villa, donde podría encontrarse nuevamente con el Dibu Martínez.

Aún así, la motivación de Lisandro Martínez se mantiene intacta ante la cercanía de la Finalissima frente a España y el inminente comienzo de la Copa del Mundo. El defensor, que ya sabe lo que es consagrarse campeón con la Selección, apuesta a su recuperación para llegar de la mejor manera a los desafíos con el club y para mantener la defensa de los títulos internacionales.

