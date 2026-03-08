Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

Sebastián Báez avanza en Indian Wells tras una sólida victoria en sets corridos ente el checo Jiri Lehecka (Crédito: REUTERS/Hollie Adams)

Sobre el desierto californiano de Indian Wells, Sebastián Báez consiguió una valiosa victoria ante el checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-1 en una hora y 11 minutos de juego y avanzó a la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada. En busca de un lugar en los octavos de final se medirá con el ruso Daniil Medvedev.

El argentino, ubicado en el puesto 53 del ranking mundial, continúa mostrando un gran nivel en el inicio de la temporada sobre canchas duras. Tras firmar el mejor arranque de su carrera como profesional —con finales en el ATP 250 de Auckland y en la United Cup—, Báez sumó victorias ante Jaume Munar (36°), Taylor Fritz (7°) y Stanislas Wawrinka (92°), resultados que ratifican su buen presente en la competencia.

El tenista albiceleste nacido hace 25 años, este sábado alcanzó las 14 victorias en la temporada y se convirtió en el líder del circuito en ese rubro junto al checo Jakub Mensik (12°). Sin embargo, más allá de la cifra, lo que mayor tranquilidad debería darle al argentino es la manera en la que consiguió este último triunfo.

Podría decirse que fue una de las actuaciones más sólidas del argentino en el torneo. Aunque ya dominaba el historial ante Lehecka (23°) por 2-0, nunca había conseguido un triunfo con tanta claridad. Durante el partido se mostró muy firme en los momentos clave: levantó tres de las cuatro oportunidades de quiebre que enfrentó y aprovechó cinco de sus chances para romper el saque rival. Además, mantuvo un juego mucho más ordenado, con apenas 19 errores no forzados frente a los 37 que acumuló su oponente.

El próximo rival de Báez será Daniil Medvedev (11°), quien llegó a Indian Wells tras vivir una situación particular en su viaje desde Medio Oriente. El ruso, reciente campeón del ATP 500 de Dubai, contó que quedó varado en la región a raíz del conflicto bélico y debió atravesar una travesía poco habitual para poder continuar su recorrido hacia Estados Unidos. “Llegamos a Omán en coche. Algunos tuvieron la suerte de hacerlo en cuatro horas y media; otros condujeron nueve. Nosotros tardamos siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no podía encontrar su pasaporte”, relató.

Daniil Medvedev llegó a Indian Wells tras una odisea de viaje y ya piensa en su próximo partido( REUTERS/Rula Rouhana)

El periplo no terminó allí: “Tuvimos que regresar a los Emiratos Árabes, el chofer encontró el pasaporte en el estacionamiento y volvimos a salir rumbo a Omán. Pasamos la noche en un hotel y luego seguimos hasta Los Ángeles”. Con tono distendido, el ex número uno del mundo comparó la experiencia con una escena de ficción: “Si contás el viaje con todos los detalles, es inusual. Te sentís como si estuvieras en una película de Hollywood”.

Báez, quien es el tenista argentino en actividad con más títulos conquistados, suma un total de siete trofeos en el circuito. Seis de ellos llegaron sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un título sobre cemento: Winston-Salem 2023.