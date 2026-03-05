Deportes

Nació en España, es hijo de un argentino y aseguran que está en el radar de Scaloni para la Selección

Se trata de Joaquín Martínez: tiene 22 años y se afirmó en el Sevilla de Matías Almeyda. Juega de lateral y extremo por la banda izquierda

Joaquín “Oso” Martínez Gauna debutó en la Primera del Sevilla a fines del año pasado y se consolidó como por la banda izquierda (@osoooo19)

Joaquín “Oso” Martínez Gauna, joven futbolista con nacionalidad tanto argentina como española, debutó con 22 años en la Primera División de España como titular del Sevilla, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada, al punto que aseguran que ya está en el radar del entrenador Lionel Scaloni para una posible convocatoria a la selección argentina.

Este salto a la élite del fútbol marca un hito para el club andaluz, que busca renovar su contrato más allá de junio de 2027 y establecer una cláusula de rescisión superior a 30 millones de euros, cifra inédita para un jugador surgido de la cantera en años recientes.

El director deportivo Antonio Cordón y el coordinador de la cantera, Agustín López, negocian la extensión del vínculo de Martínez Gauna. El lateral zurdo se incorporó al Sevilla en 2023 y antes había sumado minutos en la Copa del Rey. Su ingreso en el once titular de La Liga se produjo en Mestalla, estadio del Valencia, donde permaneció hasta el minuto 85, cuando su equipo ganaba 1-0, en un partido que terminó igualado.

Durante este primer tramo en la máxima categoría, Martínez Gauna dejó una impresión positiva. Previo a una lesión muscular contra el Girona, tres semanas atrás, ya se había destacado por su potencia, capacidad física y despliegue en ambos extremos de la banda izquierda. La actuación decisiva en el reciente derbi, especialmente frente a jugadores como Antony, Ruibal y Llorente, definió su perfil de “descubrimiento del año” para la entidad de Nervión.

La publicación en Facebook del Hernán Martínez, padre de Joaquín

La emoción de su estreno en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo encontró eco en Reconquista, ciudad del norte santafesino de donde proviene su familia. Para su padre, Hernán Martínez, este logro sintetiza años de dedicación y sacrificio. En un mensaje difundido por Facebook tras el debut ante el Valencia, expresó: “Llegó el día tan esperado hijo. El sueño del nene que corría detrás de un balón todo el día… Ayer lo hizo nada menos que en Mestalla, y de qué manera además”.

En el mismo mensaje, Hernán subrayó el ejemplo de resiliencia, trabajo silencioso, humildad y valores familiares que definen a Joaquín: “Nunca te regalaron nada y tiraste para adelante”.

Aunque nació el 9 de julio de 2003 en Torrevieja, España, la identidad de Martínez Gauna está marcada por las raíces de sus padres, Hernán y Ana María, ambos argentinos. Hernán tiene experiencia como ex futbolista del Club Adelante de Reconquista, es licenciado en Educación Física, entrenador UEFA Pro y cuenta con un máster en Alto Rendimiento Deportivo. El joven de 1,83 m de altura creció entre la herencia familiar argentina y la formación en España, donde sus padres.

Este contexto explica el seguimiento del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, según señalaron los medios andaluces. Vale recordar que se viene la fecha FIFA a fines de marzo, con el duelo ante España por La Finalissima, encuentro que aún no tiene escenario confirmado. Si su progresión se mantiene, podrá optar entre representar a la selección albiceleste o, como también se especula en España, ser tentado por la Roja. De momento, Martínez Gauna no se pronunció al respecto, aunque por edad ya solo puede ser citado por el combinado absoluto.

Martínez Gauna celebrando con sus compañeros (@osoooo19)

Martínez Gauna comenzó su formación en los clubes Kelme CF, Real Murcia y Málaga CF. Su debut profesional ocurrió en 2022 con el Atlético Malagueño, donde sumó 4 partidos y 1 gol. Tras destacarse como extremo y delantero en su etapa formativa, arribó al Sevilla Atlético, donde acumuló 65 encuentros y 3 goles, siendo habitual como extremo por la izquierda y capaz de cubrir toda la banda.

El arribo a Primera División supuso una adaptación definitiva a la posición de carrilero o lateral largo, decisión adoptada por el equipo técnico del Sevilla, que hoy está encabezado por Matías Almeyda. La flexibilidad táctica de Martínez Gauna le permite también jugar como extremo sin inconvenientes, contribuyendo desde el despliegue físico y la proyección ofensiva.

