La sorprendente revelación del representante de Miguel Merentiel sobre su futuro en Boca Juniors: el pedido a Riquelme

El representante de Miguel Merentiel habló sobre el futuro del delantero (REUTERS/Agustin Marcarian)

El deseo de Miguel Merentiel de consolidarse en Boca Juniors como el club en el que proyecta terminar su carrera quedó expuesto tras su reciente desempeño goleador, el cual reactivó el diálogo público sobre su futuro contractual. La intención de permanencia, la serie de ofertas recibidas y la solicitud de ajuste salarial dirigida a Juan Román Riquelme componen los ejes que definieron las últimas declaraciones de su representante, Marcelo Tejera, quien brindó detalles precisos en diálogo con la emisora uruguaya Carve Deportiva.

Merentiel, de 30 años, cortó una racha negativa al anotar contra Gimnasia de Mendoza y profundizó su regreso anotador con el doblete clave ante Lanús. “Miguel justo convirtió la semana pasada, pero venía sin convertir y eso lo tenía bastante preocupado. Porque Miguel es un chiquilín que siempre está pensando en el partido que viene”, indicó Tejera con el medio uruguayo.

Uno de los temas más sobresalientes de la charla de Tejera giró en torno a la posibilidad de que el atacante deje el club, opción que fue descartada. “Ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pases. Lo que pasa es que con las ofertas que vinieron no pudimos avanzar con ninguna y la idea desde hace ya varios meses es intentar una mejora de contrato, porque aparte Miguel está demasiado cómodo en Boca", sostuvo el representante.

Merentiel metió dos goles ante Lanús (Fotobaires)

“Muchas veces le hago ver que está en uno de los equipos más grandes del mundo, que tiene 52 goles y que la gente lo adora, para que se dé cuenta de todo lo que ha conseguido. Él muchas veces, por las ganas de convertir, no se da cuenta. Venía de unas semanas complicadas y la verdad que lo de ayer me puso muy contento", manifestó Tejera.

“La intención no es salir. Si yo le pregunto, él me dice: ‘Yo prefiero terminar mi carrera acá en Boca’”, añadió. De todos modos, Tejera sostuvo: “No desestimamos nada. Yo todas las ofertas que me llegan se las presento al director deportivo y después Boca toma la decisión de si lo deja salir o no. Los números de Merentiel son muy altos, entonces no es fácil para los equipos que lo quieren, que son varios, sobre todo de Brasil". El contrato del artillero ex Defensa y Justicia vence en diciembre de 2027.

A esas palabras Tejera también sumó el pedido especial que le hizo a Juan Román Riquelme: “Lo que le he pedido al presidente, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca. Pero bueno, no he tenido suerte en ese tema".

En el festejo de uno de los tantos contra el Granate, Merentiel fue a abrazar al DT de Boca, Claudio Úbeda, en una clara señal de respaldo. “Significa mucho y Miguel es un chico simpático, divertido, agiganta la risa del vestuario y nos hace muy bien. Mientras el grupo se sienta fortalecido y juegue cada partido como si fuese una final será mejor”, fueron las palabras que tuvo el DT para con el delantero uruguayo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El próximo miércoles a las 19:45, Boca Juniors enfrentará a San Lorenzo en la décima jornada. Con 12 puntos, el equipo ocupa la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura, a 6 de Vélez Sarsfield, que lidera la tabla. Tras cuatro fechas sin victorias en el campeonato, el club consiguió cortar la racha negativa.