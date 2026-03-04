Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

El referente de la Verdeamarela palpitó la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá

Casemiro abordó en una entrevista con DAZN el tema de las selecciones favoritas para el próximo Mundial y sorprendió al omitir a Brasil de su lista de candidatas. El mediocampista, uno de los referentes recientes del seleccionado sudamericano, centró su análisis en el rendimiento puntual de los equipos y en la relevancia de llegar en buena forma al tramo decisivo del torneo. El volante enfatizó que “lo más importante es cómo llega la selección en ese momento” y que “lo que más importa es junio y julio. No importa tanto ahora”.

Casemiro enumeró a España, Francia y Argentina como las selecciones que suelen figurar en las conversaciones previas, y resaltó que en los últimos dos Mundiales “siempre hay una selección que sorprende”. El futbolista mencionó los casos de Croacia y Marruecos como ejemplos de equipos que avanzaron a instancias finales sin partir como favoritos. El ex capitán del Real Madrid y de gran presente en el Manchester United advirtió que el formato actual del Mundial, con ocho partidos, favorece la aparición de imprevistos y obliga a enfocarse en el estado de forma en el momento exacto del torneo.

La ausencia de Brasil entre los equipos destacados por Casemiro llamó la atención, aunque es entendible dado que la selección verdeamarela atraviesa una etapa de transición tras la llegada de Carlo Ancelotti.

La selección de Brasil atraviesa un momento irregular en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo ocupa el quinto lugar en la tabla, con un registro de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 18 partidos. Esta campaña ha estado marcada por resultados inestables, incluyendo derrotas ante rivales directos como Argentina, Uruguay y Colombia.

Desde la llegada de Carlo Ancelotti como seleccionador, Brasil mostró una leve mejoría en las Eliminatorias Sudamericanas, aunque la irregularidad persiste. Bajo el mando del técnico italiano, la canarinha sumó tres victorias, dos empates y una derrota en sus primeros seis partidos, resultados que permitieron al equipo mantenerse en zona de clasificación directa al Mundial 2026.

El entrenador de Brasil Carlo Ancelotti y Casemiro durante el entrenamiento de la selección para un partido de la eliminatoria al Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Ancelotti implementó ajustes tácticos y promovió la inclusión de jóvenes talentos, buscando mayor solidez defensiva y dinamismo en el mediocampo. Sin embargo, el equipo todavía enfrenta dificultades para encontrar regularidad en el juego y asegurar resultados frente a selecciones que han elevado su nivel competitivo en la región. El desafío para el nuevo cuerpo técnico pasa por consolidar un once titular y recuperar la confianza de cara a los compromisos decisivos rumbo a la próxima Copa del Mundo.

En este contexto, Casemiro mostró respeto por selecciones de la talla de Portugal, Argentina, España y Francia, junto con los mencionados Croacia y Marruecos, pero evitó incluir al seleccionado brasileño, lo que refleja el momento de incertidumbre que vive la pentacampeona mundial. “Siempre cuando se habla, se habla de lo mismo: España, Francia, Argentina…”, afirmó el mediocampista.

Respecto a la preparación para grandes citas, Casemiro reiteró que el formato actual del torneo obliga a las selecciones a centrarse en el momento de forma, más que en el favoritismo previo. “Lo más importante es cómo llega la selección en ese momento”, declaró el brasileño quien atraviesa un gran presente en el Manchester United, que pelea por los primeros puestos en la Premier League.