Misterio alrededor de Cristiano Ronaldo en plena tensión en Medio Oriente: del enigmático vuelo de su jet privado a la foto del Al Nassr

Se registró que el avión del futbolista portugués abandonó el territorio saudí, pero el club compartió una imagen en la que se lo ve con el equipo en Riad

El jet privado de Cristiano
El jet privado de Cristiano Ronaldo realizó un viaje a Madrid desde Riad y este martes regresó a Arabia Saudita

En medio de la tensión mundial por la escalada bélica en Medio Oriente, que incluyó bombardeos de parte del régimen de Irán a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, se informó que el jet privado de Cristiano Ronaldo abandonó la ciudad de Riad rumbo a Madrid, donde finalmente aterrizó este martes. No obstante, el jugador portugués del Al Nassr nunca abordó el vuelo y se encuentra en suelo árabe a pesar de los rumores de una posible salida hacia España.

De acuerdo con la información del diario As, el delantero luso permanece en Riad, pese a lo publicado horas antes por los medios británicos Mirror y The Sun, que mostraron el recorrido del avión privado de CR7, un Bombadier Global Express 6500, que aterrizó a la 1 de la madrugada (hora de España) en Madrid. Sin embargo, el mismo jet está regresando en estos momentos a la ciudad saudí, según los registros de FlightRadar24, la web que muestra todos los vuelos en el mundo. El horario de aterrizaje está estimado para las 21.56 (hora local).

El radar que muestra el
El radar que muestra el estado del vuelo del avión privado de Cristiano Ronaldo pasando por el Mar Mediterráneo rumbo a Riad, Arabia Saudita (Captura pantalla - Flightradar24)

El jet privado de Cristiano Ronaldo, valuado en unos 58 millones de dólares, tiene varios detalles de lujo, incluido un ploteo en negro con las iniciales CR7 en la parte delantera. Además del Bombadier Global Express 6500, el futbolista posee el Gulfstream G650, considerado uno de los aviones más rápidos y sofisticados del mercado, puede acomodar hasta 19 pasajeros y tiene una autonomía de vuelo de 13.890 kilómetros (7.500 millas náuticas). Su capacidad le permite realizar viajes intercontinentales sin escalas, una ventaja clave para una estrella mundial con una apretada agenda deportiva y comercial. Además, su cabina, configurada en tres zonas diferentes, puede ajustarse para dormir hasta diez personas, ofreciendo un nivel de comodidad inigualable en pleno vuelo.

Para desmentir los rumores sobre la posible presencia del jugador en el vuelo de su avión privado rumbo a la capital de España, Al Nassr publicó una entrada en redes sociales en el que muestra a los futbolistas del plantel en una sesión de entrenamientos con el título: “En casa”. En una de las postales se observa a Cristiano Ronaldo con la indumentaria oficial de la institución de Riad.

Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr
Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr FC, en el entrenamiento de su equipo en Arabia Saudita (@AlNassrFC_EN)

En lo que respecta a lo deportivo, la presencia de Cristiano Ronaldo para el partido del próximo sábado ante el Neom Sports Club por la fecha 25 de la Saudi Pro League es un misterio, ya que el futbolista de 41 años terminó con molestias físicas tras la victoria del Al Nassr por 3-1 frente a Al Fayha que lo dejó como único líder del torneo con 61 puntos, dos más que Al Ahli Saudi.

El portugués, que se encuentra a 35 goles de llegar a los 1.000, se sometió ayer a una resonancia magnética que confirmó una distensión en el tendón de la corva (isquiotibiales). Según publicó el medio Al Watan de Arabia Saudita, Cristiano se hará otros estudios para determinar la gravedad de la lesión, el tiempo estimado de recuperación y el tratamiento a seguir para sumarse nuevamente a los trabajos con su equipo. Este martes, Al Nassr emitió un parte médico al respecto: “Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva luego del partido ante Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo observación día a día”.

Cristiano Ronaldo en el gimnasio
Cristiano Ronaldo en el gimnasio de Al Nassr. El portugués tiene una distensión en el isquiotibial (@AlNassrFC_EN)

Luego del triunfo clave por la liga árabe, en el cual Ronaldo falló un penal y fue reemplazado a los 81 minutos por Abdullah Al-Hadman, el entrenador portugués Jorge Jesus había tranquilizado a sus seguidores al declarar en conferencia de prensa que decidió sacarlo del campo de juego por una “fatiga muscular” y que las evaluaciones médicas posteriores indicarían si se trataba de una lesión. “Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico va a evaluar su condición, pero lo que él sintió fue solo una fatiga muscular”, declaró el técnico.

Por otra parte, Al Nassr publicó una serie de imágenes de sus jugadores trabajando en el gimnasio en las horas posteriores al encuentro y en la galería se pudo ver a Cristiano Ronaldo realizando algunos trabajos físicos.

Esta lesión del astro portugués es seguida de cerca por la selección de su país, ya que las expectativas están puestas en la próxima Copa del Mundo FIFA que comenzará en 100 días en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal integrará el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de uno de los repechajes, que podría ser el seleccionado del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

