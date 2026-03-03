El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad y Trump aseguró que responderá “pronto”

Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de EEUU en Arabia Saudita (Captura de video)

Un ataque con dos drones iraníes contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, la madrugada del martes provocó un incendio, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

El incidente se enmarca en la serie de represalias lanzadas por Irán en el Golfo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La embajada estadounidense en Riad confirmó el ataque y pidió a la población evitar la zona, anunciando que permanecería cerrada el martes.

“Evite la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque a las instalaciones”, señaló el comunicado, e instó a los ciudadanos estadounidenses a “refugiarse en el lugar”.

Testigos indicaron a AFP que observaron camiones de bomberos alrededor de la embajada y humo sobre el edificio, además de escuchar fuertes explosiones en el barrio diplomático de la capital saudí.

Una fuente cercana al ejército saudí informó que las defensas aéreas interceptaron cuatro drones dirigidos al área diplomática de Riad.

Una imagen satelital muestra los esfuerzos para controlar un incendio en la refinería de petróleo de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones iraníes (REUTERS)

Tras el ataque, la embajada estadounidense emitió notificaciones de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran, y restringió los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región

Más tarde, el Ministerio de Defensa saudí confirmó que había interceptado más de media docena de drones cerca de Riad y de la ciudad de Al-Kharj. “Ocho drones fueron interceptados y destruidos cerca de las ciudades de Riad y Al-Kharj”, precisó el portavoz militar, mayor general Turki al-Malki, en X.

Los ataques en Arabia Saudita coincidieron con una ola de misiles y drones dirigidos a otros estados del Golfo. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reportó una ofensiva de misiles balísticos provenientes de Irán, mientras que en Qatar el ejército anunció la interceptación de dos misiles balísticos en la madrugada del martes.

Las salvas lanzadas por Irán alcanzaron puertos, aeropuertos, edificios residenciales, hoteles e instalaciones militares en varios países petroleros de la región. El lunes, humo salía de la embajada estadounidense en Kuwait, según constató un corresponsal de AFP. Más tarde, diplomáticos en Kuwait señalaron que la sede diplomática resultó dañada por varios drones, y uno de ellos confirmó que el edificio fue alcanzado directamente.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos tomará represalias “pronto” tras el ataque con drones iraníes contra su embajada en la capital saudí, Riad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Ken Cedeno)

En declaraciones a NewsNation, Trump aseguró que “pronto sabrán” cómo responderá Estados Unidos, sin ofrecer más detalles, después de que la embajada confirmara el ataque con drones, que provocó un incendio y daños materiales menores. “Les estamos causando mucho daño. Les estamos infiriendo un daño tremendo”, agregó.

Tras el ataque a la sede diplomática, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó al personal no esencial y a sus familias abandonar Baréin y Jordania, y que hizo lo mismo el día anterior en Irak, en medio del avance de la guerra en Oriente Medio.

La dependencia informó en la red social X que actualizó las advertencias de viaje para Baréin y Jordania “para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal”.

En una advertencia actualizada sobre Irak, el Departamento de Estado señaló que el lunes “ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no prestan servicios de emergencia que abandonaran Irak por motivos de seguridad”.

(Con información de AFP)