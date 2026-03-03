Mundo

El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad y Trump aseguró que responderá “pronto”

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí detalló que al menos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en las inmediaciones de Riad, en medio de represalias de Irán tras ataques previos en la región

Guardar
Dos drones iraníes impactaron contra
Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de EEUU en Arabia Saudita (Captura de video)

Un ataque con dos drones iraníes contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, la madrugada del martes provocó un incendio, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

El incidente se enmarca en la serie de represalias lanzadas por Irán en el Golfo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La embajada estadounidense en Riad confirmó el ataque y pidió a la población evitar la zona, anunciando que permanecería cerrada el martes.

“Evite la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque a las instalaciones”, señaló el comunicado, e instó a los ciudadanos estadounidenses a “refugiarse en el lugar”.

Testigos indicaron a AFP que observaron camiones de bomberos alrededor de la embajada y humo sobre el edificio, además de escuchar fuertes explosiones en el barrio diplomático de la capital saudí.

Una fuente cercana al ejército saudí informó que las defensas aéreas interceptaron cuatro drones dirigidos al área diplomática de Riad.

Una imagen satelital muestra los
Una imagen satelital muestra los esfuerzos para controlar un incendio en la refinería de petróleo de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones iraníes (REUTERS)

Tras el ataque, la embajada estadounidense emitió notificaciones de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran, y restringió los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región

Más tarde, el Ministerio de Defensa saudí confirmó que había interceptado más de media docena de drones cerca de Riad y de la ciudad de Al-Kharj. “Ocho drones fueron interceptados y destruidos cerca de las ciudades de Riad y Al-Kharj”, precisó el portavoz militar, mayor general Turki al-Malki, en X.

Los ataques en Arabia Saudita coincidieron con una ola de misiles y drones dirigidos a otros estados del Golfo. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reportó una ofensiva de misiles balísticos provenientes de Irán, mientras que en Qatar el ejército anunció la interceptación de dos misiles balísticos en la madrugada del martes.

Las salvas lanzadas por Irán alcanzaron puertos, aeropuertos, edificios residenciales, hoteles e instalaciones militares en varios países petroleros de la región. El lunes, humo salía de la embajada estadounidense en Kuwait, según constató un corresponsal de AFP. Más tarde, diplomáticos en Kuwait señalaron que la sede diplomática resultó dañada por varios drones, y uno de ellos confirmó que el edificio fue alcanzado directamente.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos tomará represalias “pronto” tras el ataque con drones iraníes contra su embajada en la capital saudí, Riad.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Ken Cedeno)

En declaraciones a NewsNation, Trump aseguró que “pronto sabrán” cómo responderá Estados Unidos, sin ofrecer más detalles, después de que la embajada confirmara el ataque con drones, que provocó un incendio y daños materiales menores. “Les estamos causando mucho daño. Les estamos infiriendo un daño tremendo”, agregó.

Tras el ataque a la sede diplomática, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó al personal no esencial y a sus familias abandonar Baréin y Jordania, y que hizo lo mismo el día anterior en Irak, en medio del avance de la guerra en Oriente Medio.

La dependencia informó en la red social X que actualizó las advertencias de viaje para Baréin y Jordania “para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal”.

En una advertencia actualizada sobre Irak, el Departamento de Estado señaló que el lunes “ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no prestan servicios de emergencia que abandonaran Irak por motivos de seguridad”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados UnidosEEUUIsraelIránDonald TrumpArabia Saudita

Últimas Noticias

Rusia y Ucrania planean conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos pese al conflicto en Medio Oriente

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky aclaró que aún no se han cancelado las conversaciones originalmente previstas para el 5 y 6 de marzo

Rusia y Ucrania planean conversaciones

Estados Unidos destruyó instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria de Irán

“Seguiremos tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní”, subrayó el Comando Central en medio del conflicto desatado en Medio Oriente hace tres días

Estados Unidos destruyó instalaciones de

Tensión en Medio Oriente EN VIVO: Israel anunció “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut

La Fuerza Aérea israelí lanzó una nueva ofensiva contra “objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hezbolá“

Tensión en Medio Oriente EN

Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable” en Medio Oriente

El primer ministro de Israel sostuvo que el régimen iraní tendría un programa nuclear inmune si el ataque coordinado junto a Estados Unidos no hubiera ocurrido. “Si no actuábamos, no se habría podido hacer nada en el futuro”, aseguró

Netanyahu afirmó que el conflicto

Las compañías japonesas recibirán estímulos impositivos por emplear a mayores de 65 años

El nuevo paquete oficial incorpora ventajas fiscales, formación digital y flexibilidad horaria para adaptar la fuerza laboral senior a los desafíos demográficos nacionales

Las compañías japonesas recibirán estímulos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adrián Rodríguez reaparece en televisión

Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te obsesionas con no perder a alguien, te olvidas de ti y casi siempre terminas perdiéndote”

La ‘hermana’ desconocida de la reina Letizia: la ‘hijastra’ de Jesús Ortiz tras su matrimonio con Ana Togores

Dunk y Egg viajan a España: ‘El caballero de los Siete Reinos’ busca localizaciones para su segunda temporada

Las 10 películas más esperadas que se estrenan en cines y plataformas: de lo nuevo de Pedro Almodóvar a ‘Peaky Blinders’ en Netflix

INFOBAE AMÉRICA
Israel reabre este martes el

Israel reabre este martes el paso de Kerem Shalom tras el inicio de los ataques contra Irán

EEUU afirma que "continuará" tras, asegura, haber destruido instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria

Suben a 24 los fallecidos en el accidente aéreo de El Alto, en Bolivia

Hezbolá reclama un ataque contra la base aérea de Ramat David en Israel

Irán afirma haber lanzado un ataque "masivo" contra una base de EEUU en Bahréin

ENTRETENIMIENTO

Dunk y Egg viajan a

Dunk y Egg viajan a España: ‘El caballero de los Siete Reinos’ busca localizaciones para su segunda temporada

La regla que ha mantenido unido el matrimonio de Harrison Ford y Calista Flockhart durante 15 años

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire