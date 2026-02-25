Simeone reemplazó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo del Atlético de Madrid: su tajante argumento y el show de gestos

El entrenador le dedicó una caricia tras sacarlo por la Champions League

El Atlético de Madrid logró su clasificación a octavos de final de la Champions League tras superar 4-1 al Brujas de Bélgica en el Estadio Metropolitano. La actuación del equipo estuvo marcada por la decisión de Diego Simeone de sustituir a Julián Álvarez a los 58 minutos, lo que generó sorpresa en buena parte del público, más allá de que el rendimiento del argentino no estuvo a la altura de sus mejores jornadas.

Un triplete del noruego Alexander Sorloth y otro tanto de Johnny Cardoso le dieron una victoria trabajada al Colchonero, aunque el resultado engañe respecto a lo ocurrido en el desarrollo. Había igualado transitoriamente el ecuatoriano Joel Ordoñez.

Razones tácticas de Simeone para el cambio de Julián Álvarez

Al término del encuentro, el director técnico Diego Simeone fue consultado acerca de los motivos detrás del reemplazo de Álvarez. El entrenador explicó: “Con el comienzo del segundo tiempo, en el que el equipo fue muy superior, necesitábamos levantar espacio en el medio”, afirmó ante la prensa.

El técnico destacó que, tras el gol de Cardoso al inicio del complemento, el equipo exhibió una clara supremacía, lo que influyó en la decisión de realizar el cambio en ese momento del partido. En lugar del Araña entró el francés Antoine Griezmann, quien participó activamente de las ofensivas.

En otro tramo de la conferencia, Simeone profundizó acerca de la dificultad de su determinación y estableció un paralelismo con la experiencia vivida por el citado Griezmann la temporada anterior: “Pasó lo mismo que con Antoine en el año pasado. Puede pasar con Julián. En el lugar donde estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”, manifestó el Cholo.

Simeone saludó a los futbolistas

Para Simeone, el rol de entrenador implica tomar decisiones en cada cotejo, sin importar la jerarquía o trayectoria de los futbolistas involucrados. Vale recordar que, más allá de que no pasa su mejor momento, el ex River y Manchester City es el “jugador franquicia” del Atleti, al punto que el club pagó más de 100 millones de dólares para contratarlo.

Consultado sobre la elección de Julián Álvarez como titular y el ingreso posterior de Lookman, Simeone señaló: “El aspecto defensivo Lookman lo va a mejorar con el tiempo, sus características son plenamente ofensivas. Julián iba a trabajar el equipo porque nos conoce mejor. No hay nombres. Hay jugadores. El partido dura 90 minutos. Hoy vimos entrar a Griezmann con treinta y tantos años”, subrayó el ex mediocampista, al que las cámaras siguieron al detalle tras el cambio de Álvarez.

Cuando estaba por culminar, el DT se acercó a los suplentes que estaban expectantes al borde del campo. Desde atrás, le dedicó una caricia en la cabeza a su compatriota delantero. También se hizo viral el momento en el que Simeone esperó uno a uno a los jugadores en la boca del túnel para felicitarlos. Al momento de pasar Álvarez, el gesto fue frío. “¿Evita Julián a Simeone?“, se preguntó el programa de TV El Chiringuito.

Por lo pronto, Atlético espera rival en el sorteo de los octavos de final de la Champions: se medirá ante el Liverpool o el Tottenham. Antes, volverá a jugar por la Liga de España: este sábado 28 de febrero visitará al Oviedo por la fecha 26 del torneo, que tiene al Colchonero en el cuarto puesto, a tres del Villarreal y a 13 del líder Barcelona.