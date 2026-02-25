El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

Simeone saludó a los futbolistas

El Atlético de Madrid aseguró su pase a los octavos de final de la Champions League tras vencer 4-1 al Brujas de Bélgica en el Estadio Metropolitano. La atención, sin embargo, se centró en una sorpresiva decisión de Diego Simeone, quien optó por reemplazar a Julián Álvarez a los 58 minutos, cuando la serie todavía permanecía abierta y la presión sobre el resultado era palpable. Este debate por el supuesto cortocircuito entre los argentinos del Aleti se acentuó luego de que se viralizara un video en el que pareciera que el futbolista evitó el saludo de su DT camino al vestuario.

El rol de Simeone no se circunscribe al diagnóstico táctico. Sus gestos en los minutos posteriores al cambio llamaron la atención de las cámaras: se acercó a los suplentes y acarició la cabeza de Julián Álvarez en señal de reconocimiento, aunque el posterior saludo individual en la boca del túnel fue percibido como distante. El medio El Chiringuito destacó el momento en el que un gesto frío dio pie a la pregunta: “¿Evita Julián a Simeone?”, poniendo en el centro el matiz emocional de la relación entre futbolista y entrenador.

En el programa españool El Partidazo de la Cope, el periodista Guille Uzquiano instaló decididamente la posibilidad de que Álvarez quede fuera de partidos clave: “Está en el aire la suplencia de Julián para partidos importantes. Griezmann, Sorloth y Lookman están mejor que él, por lo que no me extrañaría que fuera suplente en el Camp Nou”. La referencia fue para la revancha de las semifinales de la Copa del Rey del próximo martes 4 de marzo (antes Atlético visitará al Real Oviedo por liga española este sábado).

El entrenador le dedicó una caricia tras sacarlo por la Champions League

Desde El Larguero, el reportero Kiko Narváez analizó la situación y comentó la actitud del público: “Me está sorprendiendo el cariño, la empatía y la paciencia que le tiene la afición al argentino”. Y subrayó además la confianza de Simeone al seguir alineando a Julián: “El que lo ve en el día a día es el Cholo y algo verá para que lo siga poniendo”. Y el periódico Sport también le dio lugar a este debate: calificaron al partido del delantero argentino como “una noche gris” y a su actualidad futbolística como un “pésimo momento”. “Hay algo que falla, está claro.Julián es el primero que no lo está pasando bien y sabe que debe dar un paso al frente como sea. La rumolorogía sobre su futuro no cesa y (...) puertas hacia fuera se da por hecho que la relación con Simeone está deteriorada y su intención es la de cambiar de aires", analizaron.

Al finalizar el partido, Diego Simeone explicó sin rodeos el motivo detrás del cambio de Álvarez. El entrenador declaró ante la prensa: “Con el comienzo del segundo tiempo, en el que el equipo fue muy superior, necesitábamos levantar espacio en el medio”. El Cholo no dudó en profundizar sobre la dificultad emocional que implica prescindir de futbolistas destacados. El entrenador estableció una comparación directa con una situación similar vivida por Griezmann la temporada anterior: “Pasó lo mismo que con Antoine en el año pasado. Puede pasar con Julián. En el lugar donde estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”, manifestó el técnico argentino a la prensa, transmitiendo su convicción.

Respecto a su decisión de alinear a Álvarez de titular y dar entrada posteriormente a Lookman, el técnico argentino apuntó: “El aspecto defensivo Lookman lo va a mejorar con el tiempo, sus características son plenamente ofensivas. Julián iba a trabajar el equipo porque nos conoce mejor. No hay nombres. Hay jugadores. El partido dura 90 minutos. Hoy vimos entrar a Griezmann con 30 y tantos años”, esclareciendo el enfoque imparcial y pragmático con el que gestiona a su plantel.

La clasificación rojiblanca estuvo signada por un marcador abultado que, según lo reflejado en el desarrollo del juego, no fue tan cómodo para el conjunto de Simeone como lo sugiere el resultado final. Un triplete del noruego Alexander Sorloth y un gol de Johnny Cardoso sellaron la victoria, a pesar del empate transitorio conseguido por el ecuatoriano Joel Ordoñez para el Brujas. Este desempeño permitió al Atlético continuar en la Liga de Campeones, aunque siendo superado en tramos del encuentro y viéndose obligado a tomar decisiones determinantes en forma urgente.

El impacto deportivo y económico de la presencia de Julián Álvarez en el club es indudable: el Atlético de Madrid destinó más de USD 100 millones en su adquisición, consolidándolo como “jugador franquicia”. Sin embargo, como enfatiza Simeone, la jerarquía individual no condiciona las decisiones de campo.

Esperando rival entre Liverpool y Tottenham en el sorteo de octavos de final de la Champions League, el equipo de Simeone enfrentará antes a Oviedo el sábado 28 de febrero, con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la Liga de España. Actualmente, el Atlético se ubica en el cuarto puesto, a tres puntos del Villarreal y a 13 del líder Barcelona.