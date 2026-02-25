Deportes

El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

En Madrid se instaló un debate por el supuesto cortocircuito entre el entrenador y futbolista argentino

Guardar
Simeone saludó a los futbolistas

El Atlético de Madrid aseguró su pase a los octavos de final de la Champions League tras vencer 4-1 al Brujas de Bélgica en el Estadio Metropolitano. La atención, sin embargo, se centró en una sorpresiva decisión de Diego Simeone, quien optó por reemplazar a Julián Álvarez a los 58 minutos, cuando la serie todavía permanecía abierta y la presión sobre el resultado era palpable. Este debate por el supuesto cortocircuito entre los argentinos del Aleti se acentuó luego de que se viralizara un video en el que pareciera que el futbolista evitó el saludo de su DT camino al vestuario.

El rol de Simeone no se circunscribe al diagnóstico táctico. Sus gestos en los minutos posteriores al cambio llamaron la atención de las cámaras: se acercó a los suplentes y acarició la cabeza de Julián Álvarez en señal de reconocimiento, aunque el posterior saludo individual en la boca del túnel fue percibido como distante. El medio El Chiringuito destacó el momento en el que un gesto frío dio pie a la pregunta: “¿Evita Julián a Simeone?”, poniendo en el centro el matiz emocional de la relación entre futbolista y entrenador.

En el programa españool El Partidazo de la Cope, el periodista Guille Uzquiano instaló decididamente la posibilidad de que Álvarez quede fuera de partidos clave: “Está en el aire la suplencia de Julián para partidos importantes. Griezmann, Sorloth y Lookman están mejor que él, por lo que no me extrañaría que fuera suplente en el Camp Nou”. La referencia fue para la revancha de las semifinales de la Copa del Rey del próximo martes 4 de marzo (antes Atlético visitará al Real Oviedo por liga española este sábado).

El entrenador le dedicó una caricia tras sacarlo por la Champions League

Desde El Larguero, el reportero Kiko Narváez analizó la situación y comentó la actitud del público: “Me está sorprendiendo el cariño, la empatía y la paciencia que le tiene la afición al argentino”. Y subrayó además la confianza de Simeone al seguir alineando a Julián: “El que lo ve en el día a día es el Cholo y algo verá para que lo siga poniendo”. Y el periódico Sport también le dio lugar a este debate: calificaron al partido del delantero argentino como “una noche gris” y a su actualidad futbolística como un “pésimo momento”. “Hay algo que falla, está claro.Julián es el primero que no lo está pasando bien y sabe que debe dar un paso al frente como sea. La rumolorogía sobre su futuro no cesa y (...) puertas hacia fuera se da por hecho que la relación con Simeone está deteriorada y su intención es la de cambiar de aires", analizaron.

Al finalizar el partido, Diego Simeone explicó sin rodeos el motivo detrás del cambio de Álvarez. El entrenador declaró ante la prensa: “Con el comienzo del segundo tiempo, en el que el equipo fue muy superior, necesitábamos levantar espacio en el medio”. El Cholo no dudó en profundizar sobre la dificultad emocional que implica prescindir de futbolistas destacados. El entrenador estableció una comparación directa con una situación similar vivida por Griezmann la temporada anterior: “Pasó lo mismo que con Antoine en el año pasado. Puede pasar con Julián. En el lugar donde estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”, manifestó el técnico argentino a la prensa, transmitiendo su convicción.

Respecto a su decisión de alinear a Álvarez de titular y dar entrada posteriormente a Lookman, el técnico argentino apuntó: “El aspecto defensivo Lookman lo va a mejorar con el tiempo, sus características son plenamente ofensivas. Julián iba a trabajar el equipo porque nos conoce mejor. No hay nombres. Hay jugadores. El partido dura 90 minutos. Hoy vimos entrar a Griezmann con 30 y tantos años”, esclareciendo el enfoque imparcial y pragmático con el que gestiona a su plantel.

La clasificación rojiblanca estuvo signada por un marcador abultado que, según lo reflejado en el desarrollo del juego, no fue tan cómodo para el conjunto de Simeone como lo sugiere el resultado final. Un triplete del noruego Alexander Sorloth y un gol de Johnny Cardoso sellaron la victoria, a pesar del empate transitorio conseguido por el ecuatoriano Joel Ordoñez para el Brujas. Este desempeño permitió al Atlético continuar en la Liga de Campeones, aunque siendo superado en tramos del encuentro y viéndose obligado a tomar decisiones determinantes en forma urgente.

El impacto deportivo y económico de la presencia de Julián Álvarez en el club es indudable: el Atlético de Madrid destinó más de USD 100 millones en su adquisición, consolidándolo como “jugador franquicia”. Sin embargo, como enfatiza Simeone, la jerarquía individual no condiciona las decisiones de campo.

Esperando rival entre Liverpool y Tottenham en el sorteo de octavos de final de la Champions League, el equipo de Simeone enfrentará antes a Oviedo el sábado 28 de febrero, con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la Liga de España. Actualmente, el Atlético se ubica en el cuarto puesto, a tres puntos del Villarreal y a 13 del líder Barcelona.

Temas Relacionados

Cholo SimeoneAtlético MadridJulián ÁlvarezSelección Argentina

Últimas Noticias

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

El miércoles estará cargado de pura acción en Primera División. Vélez-Riestra, entre los destacados

Se jugarán cuatro partidos con

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Mayank Pawar se consagró como un referente tanto a nivel deportivo como popular, tras su paso por el programa televisivo MTV Splitsvilla 7

Conmoción en Asia: murió el

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El británico Luke Browning, que compartió la academia en la escudería con el argentino, se golpeó en el circuito de Suzuka en los test de la Súper Fórmula

Perdió el control bajo la

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

El directivo de Alpine avala la decisión de sumar más carreras sprints dentro del calendario

El drástico cambio que propuso

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

La corredora e influencer checa Eliska Bábícková informó en redes sociales que terminó su vínculo sentimental con el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes

“Fui yo quien terminó la
DEPORTES
Se jugarán cuatro partidos con

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

TELESHOW
La periodista Mina Bonino contó

La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

INFOBAE AMÉRICA

El libro de bolsillo se

El libro de bolsillo se despide de Estados Unidos: adiós a un ícono de lectura popular

Caos en Siria: se confirmó una fuga masiva del mayor campamento de yihadistas tras el retiro de las fuerzas kurdas

Fovial anuncia intervención del segundo tramo de la carretera Panamericana en El Salvador y anticipa ampliación vial

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

Alerta roja en Ecuador por el desborde del río Milagro: evacuaron a decenas de familias