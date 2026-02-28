El ataque de furia de Nikola Jokic tras recibir una falta descalificadora: expulsión y abucheos en Thunder-Nuggets

El encuentro entre los Denver Nuggets y el Oklahoma City Thunder en el Paycom Center terminó marcado por un altercado entre Nikola Jokic y Luguentz Dort que provocó la expulsión del jugador del Thunder y desató un fuerte altercado en la pista y revuelo en las tribunas. El enfrentamiento, ocurrido en el último cuarto, elevó la temperatura de un partido que ya se disputaba con máxima intensidad tras la reciente rivalidad forjada en los playoffs de la Conferencia Oeste.

La jugada se desató cuando Luguentz Dort, base del Thunder, derribó a Nikola Jokic al retroceder y extender la pierna derecha durante una transición defensiva. El pívot serbio cayó al suelo y reaccionó de inmediato enfrentando a Dort. Este episodio provocó una pelea de empujones que involucró también a otros jugadores, como Jaylin Williams, y llevó a los árbitros a detener el partido para revisar la acción.

La decisión arbitral resultó en la expulsión directa de Dort por una falta flagrante de tipo 2, mientras que Jokic y Jaylin Williams recibieron faltas técnicas. El público de Oklahoma City, ya encendido por la disputa, abucheó al pívot de los Nuggets en cada una de sus intervenciones posteriores. La tensión se mantuvo hasta el final del encuentro, en el que la franquicia local terminó imponiéndose 127-121 en tiempo suplementario.

El propio Jokic, de 31 años, se refirió al incidente tras el partido. “Fue una acción innecesaria y una reacción necesaria”, expresó el pívot serbio. En sus declaraciones, defendió su proceder frente a la provocación, manifestando: “No existe tal cosa, no creo que deba haber algo así en una cancha de baloncesto. Así que fue simplemente una acción innecesaria y una reacción necesaria para mí”. Además, Jokic minimizó la posibilidad de una sanción en su contra, al señalar: “Creo que no hice nada”.

Nikola Jokic protagonizó un fuerte encontronazo con Lu Dort (Photo by Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El desarrollo del partido mostró a los Denver Nuggets intentando imponer su físico y disciplina, en línea con lo que el plantel había propuesto desde el inicio de la temporada. La estrategia se reflejó en varias jugadas de contacto, como el empujón de Jokic a Isaiah Hartenstein en una posesión temprana del Thunder y los roces constantes con Shai Gilgeous-Alexander, quien también recibió una falta técnica tras lanzar el balón contra el pívot serbio.

Durante la primera mitad, la presencia de Jokic en la cancha fue determinante. Los Nuggets aprovecharon su liderazgo para tomar ventaja cuando el Thunder decidió sentar a sus titulares, pero la diferencia se redujo rápidamente en los minutos que el serbio descansó. El entrenador de Denver, David Adelman, optó por manejar con cautela los minutos de su estrella y el resultado fue un partido de constantes cambios en el marcador.

En el tercer cuarto, Tim Hardaway Jr. aportó con tiros clave desde el banco, aunque también fue sancionado con una falta técnica por protestar una jugada que involucró a Jokic. El último período comenzó con los Nuggets arriba en el marcador, pero el equipo visitante mostró dificultades para sostener la diferencia sin su referente en la cancha. En ese tramo, Dort tomó protagonismo y acercó al Thunder, lo que generó aún más roce y tensión.

La recta final reunió a todas las figuras sobre el parquet. Jokic igualó el marcador con una canasta difícil a falta de 37 segundos para el cierre del tiempo reglamentario, obligando a un desenlace en tiempo extra. En ese lapso, la efectividad de los Nuggets cayó: solo sumaron 14 puntos y no lograron contener el envión anímico del Thunder.

Las estadísticas individuales reflejaron la intensidad del encuentro. Shai Gilgeous-Alexander regresó de una lesión abdominal y lideró al Thunder con 36 puntos y 9 asistencias, imprimiendo ritmo y determinación en los momentos clave. Por parte de los Nuggets, Jamal Murray finalizó como máximo anotador con 39 puntos, mientras que Jokic registró un nuevo triple-doble: 23 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias. El impacto del serbio fue notorio, ya que en los nueve minutos en que no estuvo en cancha, Denver fue superado por 21 puntos.

El partido no solo dejó un resultado deportivo, sino también un antecedente de rivalidad creciente entre ambos equipos. Los incidentes protagonizados por Jokic y Dort anticipan un clima tenso para futuros cruces, especialmente ante la posibilidad de un enfrentamiento en series de playoffs.

Con este resultado Thunder lidera la Conferencia Oeste con 46 victorias y 15 derrotas, mientras que los Nuggets cayeron al cuarto lugar, con un registro de 37-23. El próximo compromiso de los de Oklahoma será mañana, cuando visiten a los Dallas Mavericks (12°, con una marca de 21-38). Los de Denver, por su parte, recibirán el domingo a los Minnesota Timberwolves (5°, con una marca de 37-23).