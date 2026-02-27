La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

Creía que su fama duraría 15 días, pero años después, la gente sigue reconociendo al Tano Pasman. El famoso hincha de River recuerda su icónica reacción y comparte anécdotas de cómo es ser un fenómeno de internet en Argentina.

La salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate marca el cierre de un ciclo que, pese a una inversión de USD 87,5 millones en refuerzos y la esperanza de replicar glorias pasadas, finaliza sin haber cosechado títulos y con un rendimiento deportivo muy por debajo de las expectativas. El que no dudó a la hora de analizar la segunda etapa del Muñeco fue el reconocido hincha del Millonario Santiago “Tano” Pasman, quien fue contundente en diálogo con Infobae En Vivo.

Este segundo periodo de Gallardo, iniciado en 2024 tras el récord de éxitos (14) logrados en su primera etapa, no logró revertir una caída pronunciada en resultados y termina con una imagen que poco tiene que ver con la del primer ciclo, más allá del duelo ante Banfield en el Monumental que marcó la despedida.

De todos modos, el Tano fue consultado sobre si en algún momento insultó al saliente DT de River y negó haberlo hecho. “No, sabés que no. Honestamente”, respondió.

Vale recordar que, en junio de 2011, un video casero filmado por los hijos del propio Pasman lo mostró sufriendo con vehemencia la derrota de River ante Belgrano en el partido de ida de la Promoción. El equipo cordobés se impuso 2 a 0 y esa reacción espontánea, cargada de insultos y desesperación, se transformó en un símbolo del descenso que sufrió la institución de Núñez.

“En la cancha no puteo. Ni a los jugadores, ni al técnico ni a nadie. En mi casa puteo a quien se me ocurra, pero al Muñeco no lo puteé nunca. Lo defendí a muerte y me parece que el problema que tiene River es de los jugadores, el cien por cien de los jugadores está en un nivel bajísimo. Esta es la realidad”, sostuvo Pasman.

“No sé si es una cuestión física, si es anímica, eso creo que el Muñeco lo tiene bien claro y por eso decidió dar un paso al costado. Pero hay jugadores que no han rendido, pero ni la cuarta parte de lo que el hincha de River, el técnico, los dirigentes, se esperaban”, agregó con respecto a la política de refuerzos que empleó el elenco de Núñez en este último tiempo.

En una etapa marcada por una fuerte inyección de recursos y la búsqueda de títulos internacionales, River Plate destinó USD 87,5 millones para incorporar 20 jugadores en cuatro mercados de pases.

Entre las operaciones más destacadas figuró el desembolso de € 4,5 millones (más de USD 5.000.000) por Germán Pezzella, el pago de USD 5,4 millones a Inter por Fabricio Bustos, USD 2 millones a Monterrey por Maxi Meza, y una cifra cercana a los 6.000.000 de dólares por Marcos Acuña.

Además, el club repatrió a ex integrantes del plantel como Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, en una estrategia orientada a fortalecer el equipo de cara al Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, la apuesta no se tradujo en conquistas y quedó expuesta la dificultad para encontrar el diagnóstico futbolístico adecuado a las nuevas necesidades del plantel.

También es preciso recordar que Matías Rojas llegó a préstamo tras una buena etapa en Racing e inactividad en Inter Miami; Gonzalo Tapia libre desde Universidad Católica de Chile; Giuliano Galoppo tras la compra del 60% del pase a cambio de USD 2 millones luego de un año de préstamo y Kevin Castaño, por quien se pagaron más de 15 millones de dólares al Krasnodar.

“Para mí es una cuestión de que no dieron la talla. Yo tengo mucha historia de jugadores de River. En el año 1973, River compró a Baudilio Jáuregui, que decían que era el mejor cabeceador de Sudamérica, vino y no hizo un puto gol de cabeza. O sea, que jugar en River, y en Boca, no es para cualquiera”, añadió.

“Quería que el Muñeco se fuera como se tiene que ir, como un grande. Él va a volver, seguramente. Y, honestamente, no sé quién puede venir de técnico a River, no es un tema fácil. Yo quería que el Muñeco siguiera y que lo diera vuelta”, concluyó Pasman.