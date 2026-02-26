Deportes

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

El entrenador de Vélez se refirió al alejamiento del Muñeco del Millonario. Nacho Fernández también se fijó en la partida de su ex DT

Luego de lo que fue el empate sin goles de Vélez ante Deportivo Riestra, Guillermo Barros Schelotto analizó la alternativas que dejó el encuentro. Sin embargo, también dejó una perlita en la conferencia de prensa: su visión sobre lo que será la salida de Marcelo Gallardo de River Plate. En paralelo, un ex dirigido por el Muñeco como Nacho Fernández, quien ayer convirtió su primer tanto desde su regreso a Gimnasia La Plata en la derrota 1-2 ante Rosario Central, también se fijó en el alejamiento del entrenador millonario.

“Es una situación que se vive en el fútbol argentino, le ha pasado a otros entrenadores. El fin de semana pasado, cuando tuvimos la victoria contra River, que se hablaba de esta situación, era algo que podía pasar. Pero les pasa a todos. Impacta un poco más en él porque era la primera vez que le pasaba en River. Lamento la situación, pero no la comparto porque siempre hay que tratar de respetar los contratos de un lado y del otro, nada más“, fue lo que mencionó el Mellizo ante los micrófonos.

Más tarde, el estratega del Fortín que con el 1-0 de la fecha anterior dejó caminando por la cornisa a quien lo venciera en la histórica final de Libertadores en Madrid cuando dirigía a Boca, aclaró: “Igualmente no quiero ser dictador de una sentencia de que si echan a los técnicos me enojo o si el técnico se va a otro lado está mal. Cada uno hace lo que quiere, cada club tiene sus propias decisiones y punto”.

Y aprovechó el momento para defender la postura de Santiago Ascacíbar, quien fue cuestionado por marcharse de Estudiantes de La Plata al Xeneize: “Hace poco un jugador se fue a Boca y hablaban de traición y de muchas otras cosas y es fútbol nada más. Se le dio así a Gallardo en esta situación y punto. Lo lamento porque lo conozco, fuimos compañeros en la Selección y nada más. Sabemos que muchas veces se dan estas situaciones, no hay que darle tanta importancia”.

Nacho Fernández también opinó de
Nacho Fernández también opinó de la salida de Gallardo de River (REUTERS/Rodrigo Valle)

Ignacio Fernández, uno de los futbolistas que más resultados le dio a Gallardo durante su primer ciclo en River, expresó en Radio La Red: “La verdad que me sorprendió su salida, pero Marcelo conoce más que nadie lo que es River y lo que necesita. Si él decidió dar un paso al costado, creo que es una decisión difícil para él, pero pensó en el club y eso habla de la clase de persona que es”.

El mediocampista que hoy milita en Gimnasia La Plata reveló que ambos se saludaron para sus respectivos cumpleaños (los dos cumplen en el mes de enero) y que dialogó un poco cuando visitó el Monumental con la camiseta del Lobo en este campeonato: “Siempre le guardo un cariño muy grande y es mutuo”.

Por último, Nacho hizo hincapié en la presión que implica jugar en River: “La vara está muy alta y el fútbol argentino se emparejó mucho para abajo, entonces se hace más difícil que los clubes como River y Boca saquen diferencias como en el pasado. A veces la gente se impacienta y exige porque hacen una inversión muy grande y quieren resultados. Y hoy en el fútbol argentino se hace muy difícil”.

