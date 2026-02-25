Una estrella del fútbol denunció que recibió “4.000 amenazas de muerte de Argentina” por criticar a Prestianni

Sneijder aseguró que recibió amenazas tras hablar sobre Prestianni (Reuters)

El ex futbolista neerlandés Wesley Sneijder afirmó haber recibido miles de amenazas de muerte luego de sus declaraciones públicas sobre el presunto acto de racismo que involucró al jugador argentino Gianluca Prestianni y al delantero brasileño Vinícius Júnior durante el partido de ida de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

Según reportaron medios holandeses como AD, Voetbalprimeur y Vandaag Inside, el ex merengue relató el impacto sufrido tras expresar su opinión ante la cadena neerlandesa Ziggo Sport y el programa Rondo.

En el partido disputado en Lisboa, el atacante brasileño Vinícius Júnior se vio envuelto en un altercado con Prestianni tras marcar un gol. El momento, que incluyó un gesto en el que el argentino tapó su boca aparentemente para ocultar sus palabras, motivó que el brasileño se dirigiera de inmediato al árbitro para acusar al argentino de haberle dicho “mono”.

El encuentro se interrumpió durante diez minutos, mientras los jugadores del Real Madrid denunciaban insultos racistas por parte de Prestianni. Según explicó Sneijder en el panel de análisis de Ziggo Sport, “si yo fuera su compañero, estaría furioso con él ahora mismo. No creo que esto vaya a terminar pronto. Sus compañeros también están convencidos de que Vinícius no se lo está inventando. Se podía ver el miedo en los ojos de Prestianni. Ya se veía que sabía que había cometido un grave error. Creo que habrá consecuencias”.

El futbolista vistió los colores de la selección holandesa y el Real Madrid (Efe)

Las declaraciones del ex internacional generaron una reacción inmediata en redes sociales. En el programa Rondo, Sneijder denunció que recibió miles de amenazas de muerte por manifestar su postura sobre el incidente. “Es un tema terrible. Creo que he recibido entre 4.000 y 5.000 amenazas de muerte de Argentina. Todos tienen derecho a opinar sobre esto. Quienes me amenazan también tienen derecho a opinar. Pero yo también tengo una opinión basada en lo que veo”, expresó el neerlandés en declaraciones recogidas por AD.

El análisis de Sneijder sobre la reacción de Prestianni fue contundente. “Tienes que ser hombre. No deberías pasarte la camisa por encima de la cabeza, simplemente deberías decirlo”, señaló en el estudio de Ziggo Sport. Además, consideró “absurdo que estas cosas sigan sucediendo hoy en día” y reafirmó su convicción de que Vinícius no inventó el incidente. Sneijder también subrayó que consideraría inaceptable un comportamiento similar dentro de su propio equipo y reiteró que los compañeros del brasileño apoyaron su versión de los hechos.

También opinó del cruce entre Otamendi y Vinicius Jr.

La controversia derivó en que la UEFA suspendiera a Prestianni para el partido de vuelta contra el Real Madrid. Sneijder valoró la sanción tomada por el organismo europeo: “Creo que la UEFA hizo bien en suspenderlo. Creo que el Benfica ya debería haberlo pensado: no fichemos a este tipo. Creo que la UEFA también lo pensó, para protegerlo y luego investigar más a fondo, pero eso no les llevará muy lejos. Tiene todo en su contra, pero no se pueden aportar pruebas contundentes”.

El panelista neerlandés insistió en que la dificultad reside en la ausencia de pruebas definitivas sobre lo sucedido. El exfutbolista Theo Janssen agregó: “Sí, porque crea un ambiente tranquilo, pero por otro lado, básicamente estás diciendo que es culpable. Ese es el punto delicado de esta situación. Es difícil de probar. Este tipo será tildado de racista el resto de su vida. Todo lo que digo al respecto ahora también es peligroso”.

Por su parte, Khalid Boulahrouz, otro ex jugador y panelista, destacó la gravedad del hecho y la dificultad de esclarecerlo. “¿Quién se arriesgaría tanto, poniendo en peligro su propia credibilidad en un asunto tan importante? Podrías decir: ‘Sí, siempre es Vinicius’, pero da igual. Lo único que hizo fue lógico y correcto: fue directo al árbitro. Vinicius es provocador y molesto, todos pueden pensarlo, pero eso ya no importa. Ya lo vivió antes y no pudo evitarlo, porque salió de la grada, pero esto hay que erradicarlo. La suerte de Prestianni es que no se puede oír ni ver”, sostuvo el exdefensor.

Prestianni se entrenó en el Bernabéu (Efe)

Desde Portugal, el presidente del Benfica, Rui Costa, defendió públicamente a Prestianni y sostuvo que confía plenamente en la versión del futbolista argentino. “A Prestianni lo están llamando racista en todas partes, pero les garantizo que es todo lo contrario. No sé exactamente qué se dijo, pero confiamos en la palabra de Prestianni. Conocemos a cada uno de nuestros jugadores al dedillo”, declaró Costa ante la prensa portuguesa, según reprodujo Vandaag Inside.

El club portugués recurrió la suspensión ante la UEFA y mantuvo la intención de que Prestianni pudiera disputar el partido de vuelta en Madrid. El futbolista viajó junto al resto del plantel, mientras la polémica seguía generando reacciones en el ámbito deportivo y social.

Cabe recordar que durante el mismo encuentro, Sneijder también criticó la actitud del defensor argentino Nicolás Otamendi tras un episodio con Vinícius Júnior. El capitán del Benfica exhibió sus tatuajes de la Copa del Mundo ante el brasileño, acción que el analista y ex jugador merengue consideró inapropiada. “Este Otamendi, ¿está bien de la cabeza? Su comportamiento fue muy infantil, y literalmente estaba perdiendo cuando lo hizo”, lanzó Sneijder. Además, sugirió que el mérito del título mundial correspondió a Lionel Messi y recomendó a Vinícius: “Si yo fuera Vini le diría: ‘Ese Mundial que estás alardeando lo ganó Messi, no tú, no tuviste nada que ver’. ¿Y hacérselo a un jugador del Madrid, con varias Champions League en su palmarés? ¿Va en serio?”.