Prestianni se entrenó en el Bernabéu antes del duelo ante Real Madrid: los gestos del Benfica tras la denuncia de Vinícius

El delantero argentino quedó en el centro de la escena por la denuncia de Vinícius por un supuesto insulto racista en la ida disputada en Portugal

La presencia de José Mourinho y Gianluca Prestianni en el entrenamiento del Benfica en el Santiago Bernabéu, pese a la sanción que pesa sobre ambos, introdujo una nueva dimensión en la antesala del partido de vuelta por la eliminatoria previa a los octavos de la Liga de Campeones. La participación del entrenador portugués en la sesión, bajo la atenta mirada de los medios y su cuerpo técnico, se produjo en un contexto marcado por la suspensión provisional de Prestianni, quien enfrenta una acusación de insultos racistas contra Vinícius Júnior del Real Madrid.

La sanción a Prestianni, que le impide jugar el encuentro, es resultado de la acusación de un supuesto insulto racista, concretamente el término “mono”, a Vinícius durante el partido de ida celebrado el martes 17 de febrero. La UEFA activó el protocolo contra el racismo en ese momento y el partido se detuvo diez minutos como consecuencia directa de la denuncia y la intervención arbitral. El club portugués ha recurrido la decisión de la UEFA, mientras apura todas las vías para que el futbolista argentino pueda participar en la vuelta.

Mourinho pisó el césped del Santiago Bernabéu por primera vez desde su salida del Real Madrid al cierre de la temporada 2012-2013. Encabezó la entrada de su equipo, deteniéndose unos minutos en el campo antes de unirse a su equipo técnico. Sin embargo, el entrenador portugués no podrá sentarse en el banquillo visitante ante el club madrileño, luego de la tarjeta roja recibida en el minuto 86 durante el partido de ida, sanción impuesta por el árbitro francés François Letexier tras una protesta sobre una falta de Richard Ríos y la exigencia de una segunda amarilla para Vinícius Júnior.

Queda aún pendiente saber desde qué lugar Mourinho seguirá el partido: la decisión oficial todavía no ha sido comunicada, dejando abierta la posibilidad de que lo haga desde uno de los palcos del estadio o desde el hotel.

Las normas de la UEFA sí permiten que los entrenadores sancionados participen en la rueda de prensa previa al partido, aunque dan la opción a que designen a un sustituto. En este caso, el propio Mourinho eligió delegar en João Tralhão, su asistente y compatriota, quien compareció ante los medios en su lugar.

El delantero argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, durante el entrenamiento de este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en la víspera del partido de vuelta de la eliminatoria previa de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan ante el Real Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

Durante la sesión, Prestianni fue uno de los últimos en ingresar al césped, acompañado de cerca por el futbolista Lukebakio, quien le brindó un gesto de apoyo, mientras que calentó en compañía de Otamendi, como mostró el diario AS. La proximidad de Mourinho y el respaldo de dos referentes del plantel manifestaron el cierre de filas del grupo ante la situación del delantero argentino.

En rueda de prensa, João Tralhão declaró: “El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles”, subrayando la estrategia del Benfica de agotar todas las alternativas antes del partido.

El club portugués evitó que se formularan preguntas sobre el caso Prestianni durante la rueda de prensa y remitieron a los comunicados institucionales, así como a las declaraciones de su presidente Rui Costa, quien también se hizo presente en el entrenamiento. “¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo!”, aseguró el dirigente. Para Costa, las acusaciones afectan tanto al club como al jugador y resaltó que “el Benfica apoyará a Prestianni”.

Señaló además que si existiera una actitud racista, sería el primero en señalarlo y remarcó la política antirracista del club: “El mayor símbolo del Benfica es un jugador africano”. El presidente recordó que el polémico episodio fue incómodo para la institución y repudió la idea de que el club represente conductas discriminatorias: “Hablar de racismo en el Benfica es una grave ofensa. Toda su historia demuestra lo contrario”.

La resolución pendiente sobre Prestianni y la imposibilidad de Mourinho para estar en el banquillo configuran una previa cargada de tensión, marcada tanto por la disputa deportiva como por la situación disciplinaria de dos figuras clave del Benfica. La serie se encuentra abierta tras el triunfo inicial del Real Madrid por 1-0 en Portugal, definiéndose el pase a octavos este miércoles en España.