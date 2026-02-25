Deportes

Dolor en el fútbol argentino: falleció Claudio “Yerbatero” González

El ex futbolista misionero tuvo destacados pasos por Talleres, Rosario Central e Independiente, entre otros clubes. Tenía 49 años

Claudio Yerbatero González durante su
Claudio Yerbatero González durante su paso por Independiente de Avellaneda

El fútbol argentino vive una jornada de dolor y tristeza por el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El ex delantero nacido hace 49 años en Posadas, Misiones, tuvo destacados pasos por Talleres de Córdoba, Rosario Central e Independiente, entre otros equipos.

La noticia se dio a conocer este miércoles y La T lo informó en sus plataformas digitales: “Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El Club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución".

En su portal, la institución cordobesa se explayó con la trayectoria del Yerbatero, que jugó 31 encuentros y marcó 9 goles: “Ex delantero que vistió la camiseta albiazul a comienzos de la década del 2000 y dejó su recuerdo como parte del plantel profesional en una etapa exigente del fútbol argentino”.

Claudio González con la camiseta
Claudio González con la camiseta de Rosario Central, club en el cual jugó en 2005

González, que se ganó el apodo de Yerbatero por haber nacido en la provincia de Misiones, vistió la camiseta de siete clubes diferentes, se retiró en 2007 en General Paz Juniors de Córdoba, donde se radicó y continuó trabajando en la etapa formativa de jóvenes futbolistas, manteniendo su vínculo con el deporte.

Por su parte, Rosario Central, club por el que pasó Claudio González entre 2003 y 2005, le dedicó unas palabras en su memoria: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio Yerbatero González, ex jugador de Rosario Central. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento". También se manifestó en redes sociales la Liga Villamariense de Fútbol, ya que el ex jugador misionero se radicó en la ciudad de Villa María hace 17 años y fundó el club de baby El Tallerito, donde se dedicó a formar juveniles.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en la tarde de este miércoles, según lo trascendido producto de complicaciones de una pulmonía. Sus restos son velados en la Sala Dalí de la casa central de Paviotti, y serán inhumados el jueves a las 10:30 en el cementerio La Naturaleza de Villa Nueva.

Según informó el diario La Voz, el ex futbolista falleció en las últimas horas a consecuencia de una afección pulmonar. Respecto a su carrera deportiva, el Yerbatero sobresalió en equipos locales como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles, donde adquirió su apodo característico.

Claudio González (izquierda) en un
Claudio González (izquierda) en un entrenamiento con Independiente de Avellaneda

Durante su trayectoria, una grave lesión de tibia y peroné sufrida durante el paso por el Cobreloa de Chile interrumpió su carrera, forzando un periodo de rehabilitación. Tiempo después, el centro delantero logró regresar a la actividad en Talleres de Córdoba y posteriormente en General Paz Juniors antes de retirarse definitivamente.

En su etapa profesional, Claudio González llegó a disputar la Copa Mercosur vistiendo la camiseta de Independiente y luego se consolidó en Talleres, club en el que se destacó por su aporte en circunstancias adversas y dejó una huella que sus hinchas aún recuerdan, como por ejemplo su gol a Boca Juniors en el Clausura 2003, en una victoria por 3 a 1 en el viejo estadio tallarín o el que marcó para el triunfo de ida en el partido por la Promoción 2003 ante San Martín de Mendoza, que evitó el descenso de la T. Además, formó parte de Rosario Central, donde participó tanto de competencias locales como de la Copa Libertadores y Patronato de Paraná.

