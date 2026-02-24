Deportes

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El fin de semana del 7 y 8 de marzo, Río Negro albergará la competencia de 80 pilotos de élite de las categorías MXGP y MX2

Eli Tomac (Yamaha) lidera un
Eli Tomac (Yamaha) lidera un grupo de pilotos durante una emocionante carrera del Campeonato Mundial de Motocross en la sede de Rio Negro, Argentina, levantando una nube de polvo

Bariloche albergará la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026. Los días 7 y 8 de marzo de 2026, la ciudad de Río Negro cobijará a 80 pilotos de élite de las categorías MXGP y MX2, quienes competirán en el nuevo circuito Bariloche MX Race Track, diseñado especialmente para la competencia.

El circuito de Bariloche MX Race Track cuenta con 1.800 metros de extensión y 21 curvas. Fue creado por especialistas europeos y posiciona a Bariloche como un centro destacado para el motocross internacional. Se espera que la llegada de los mejores pilotos del mundo genere interés entre aficionados de distintos continentes.

La importancia de esta cita se refleja en su alcance mediático. El evento será transmitido en más de 130 países y contará con una audiencia potencial superior a 600 millones de espectadores. Para la región, el Mundial de Motocross representa un impulso al turismo deportivo y de aventura.

Impacto económico y turístico en Bariloche

La llegada de equipos, seguidores y prensa internacional beneficiará a los sectores hotelero, gastronómico y comercial. Se prevé una alta ocupación hotelera y mayor movimiento comercial durante las jornadas de la competencia.

Este flujo de visitantes contribuirá al impulso turístico de la Patagonia y consolidará a Bariloche como sede de eventos deportivos internacionales. El efecto podría extenderse en el tiempo, favoreciendo a toda la región sur del país.

Proyección internacional y visión de las autoridades

Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro, destacó el potencial de ser sede del mundial: “El Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única”. Para el directivo, se trata de una ocasión relevante para posicionar la provincia y la Patagonia ante millones de personas en todo el mundo.

Piquín consideró que el evento genera un vínculo entre deporte, naturaleza y turismo de calidad, aspectos clave para el desarrollo de la zona. La proyección internacional permitirá a Bariloche y su entorno afirmarse como referentes en turismo y motocross.

Novedades y experiencias exclusivas para los aficionados

Esta edición inaugural incluirá el Paddock Show, una propuesta innovadora en Argentina. Por primera vez, los fanáticos tendrán acceso a un espacio interactivo para acercarse a los protagonistas del mundial.

El Paddock Show se realizará el sábado, tras las carreras clasificatorias, y permitirá al público vivir de cerca las impresiones de los pilotos tras la competencia. Los organizadores esperan que esta experiencia potencie el vínculo entre el público y las figuras del motocross.

La celebración del Campeonato Mundial de Motocross marca una oportunidad para que Bariloche y la Patagonia fortalezcan su imagen como destinos de turismo, deporte y naturaleza ante una audiencia global.

